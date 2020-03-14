Українець, що робить капелюхи для Мадонни й Белли Хадід. Культогляд

У свіжому культогляді читайте про таке:

Український капелюшник, що підкорив світ

Київські пригоди Джареда Лето

Гарві Вайнштейн та його таємниці

Україна в капелюсі

Копирайт изображения Руслан Багінський / Facebook

Якщо на ваші професійні успіхи звернула увагу авторитетна газета The New York Times - це неабияке досягнення.

Нещодавно видання присвятило матеріал українському капелюшнику Руслану Багінському.

Тридцятирічний майстер родом зі Львова, але наразі, поки в його помешканні триває ремонт, мешкає в Києві разом із мамою.

Кожен капелюх (а серед клієнтів українця - супермодель Белла Хадід та Мадонна) виготовляється вручну, з дотриманням давніх традицій.

Для Багінського це важлива умова - як і те, аби у процес виробництва були залучені лише українці і щоб працювали вони саме в Україні.

"Для мене важливо брати на роботу місцевих. Але важливо і показати світові стиль та культуру України", - пояснює він.

У Багінського, який став знаменитим випадково, завдяки соціальним медіа, великі плани на майбутнє. Цього року він планує вдруге взяти участь у тижні високої моди в Парижі - бажає "відродити традицію носити капелюхи".

А ще незабаром його витвори можна буде придбати не лише в інтернеті, а й в таких всесвітньо відомих магазинах як лондонський універмаг Harrods.

Зірвавшись у прірву

Цього тижня багато українських ЗМІ повідомили, що відомий американський співак та актор Джаред Лето розмістив у своєму Instagram відео, яке зняв під час торішніх відвідин Києва.

На ньому він підіймається на одну з опор Рибальського мосту. Такий карколомний підйом - не для слабодухих.

А от британське видання Independent днями розповіло, що Лето ледь не загинув, коли займався скелелазінням в штаті Невада.

Як він сам розказав, зірвався з висоти.

"Не хотів би прозвучати занадто драматично, але сьогодні був день, коли я майже помер", - написав в соціальній мережі.

Він також зізнався, що в той момент відчув не стільки страх, скільки "трохи меланхолії". І лише потім стався сплеск адреналіну.

"Загалом було доволі весело", - запевнив він.

Independent також нагадує, що нещодавно Лето, який свого часу зіграв роль Джокера, потрапив на шпальти таблоїдів, коли стало відомо, що його "засмутила" однойменна стрічка за участі Хоакіна Фенікса, і він навіть намагався завадити фільмуванню - щоправда, на етапі, коли проєкт був лише в розробці.

"Вбити" Дженніфер Еністон

Копирайт изображения Getty Images

Скандального голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна днями ув'язнили на 23 роки за зґвалтування та сексуальні домагання.

В день винесення вироку газета Guardian оприлюднила уривки з майже тисячі сторінок справи, в яких багато цікавих деталей.

Наприклад, коли у 2017 році до Вайнштейна звернувся кореспондент одного американського видання з проханням прокоментувати чутки, що він непристойно залицявся до Дженніфер Еністон, зірки серіалу "Друзі", продюсер не стримався та письмово відповів, що акторку за такі закиди "варто вбити".

До слова, представник пані Еністон спростував, що вона робила подібні заяви.

В матеріалах справи є також інформація, що зірковий актор і режисер Бен Аффлек був у чорному списку "неблагонадійних" знаменитостей, який Вайнштейн особисто склав та відправив своєму приватному детективу.

В цьому переліку були ті, кого підозрював у тому, що можуть оприлюднити аспекти його приватного життя, які б бажав тримати в таємниці.

Також виявилося, що коли звинувачення на адресу Вайнштйена почали лунати дедалі голосніше, він звернувся до впливових бізнесменів, як от Джефф Безос та Майкл Блумберг, аби ті втрутилися в його справу чи принаймні написали йому "приватне повідомлення підтримки". Але це все не допомогло.

В матеріалах зокрема є лист від брата Вайнштейна, який напряму звинувачує того в "дикості, аморальності та нелюдяності" щодо жінок.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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