УЄФА скасувала матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи

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Усі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи, які мали відбутися наступного тижня, відкладені на невизначений термін через ситуацію з коронавірусом. Таке рішення схвалили в УЄФА.

Найближчим часом не відбудуться матчі ⅛ фіналу Ліги чемпіонів, заплановані на 17 і 18 березня, і поєдинки ⅛ фіналу Ліги Європи, що мали відбутися 19 березня.

Серед них - матч "Шахтаря" і "Вольфсбурга".

Так само УЄФА скасувала й жеребкування наступних етапів обох турнірів.

Чи перенесуть Євро-2020?

Наступного тижня УЄФА також збере позачергове засідання, де представники національних футбольних асоціацій та футбольних ліг обговорюватимуть шляхи подальшого реагування на розповсюдження коронавірусу.

Очікується, що учасники зустрічі вирішать, зокрема, чи варто переносити Чемпіонат Європи з футболу.

Окрім того, принаймні до 3 квітня призупинені чемпіонати низки країн - зокрема Англії, Іспанії та Італії.

В Україні поєдинки прем'єр-ліги поки не скасували, але вони відбуватимуться за зачиненими дверима.

Тим часом гравці мадридського "Реалу" перебувають на карантині, у двох гравців італійських клубів - Даніеле Ругані з "Ювентуса" і Маноло Габбіадіні з "Сампдорії" - виявили коронавірус.

Не тільки футбол

Спалах коронавірусу зачепив не лише футбольні змагання.

Так, у США призупинили проведення НБА - коронавірус виявили в гравця "Юта Джаз" Руді Гобера та Емануеля Мудіая.

Так само на невизначений термін відклали поєдинки баскетбольної Євроліги і тенісних турнірів ATP та WTA.

У Норвегії також скасували заключний етап Кубка світу з біатлону, який мав проходити наприкінці березня, а в Австралії - Гран-прі "Формули-1".

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