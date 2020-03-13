Померла вагітна жінка, яка намагалась перелізти через стіну на кордоні США

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19-річна вагітна жінка з Гватемали померла від травм, які отримала внаслідок падіння зі стіни на кордоні між США і Мексикою.

Міріам Стефані Гірон Луна намагалася потрапити на територію Сполучених Штатів неподалік міста Ель Пасо, що в штаті Техас.

Інцидент стався минулої суботи. Після падіння з шестиметрової висоти жінку відвезли до лікарні - лікарі намагалися врятувати дитину, зробивши кесарів розтин, проте безуспішно.

Як повідомляється, разом із жінкою кордон перетинав 26-річний чоловік - судячи з усього, він був її партнером та батьком дитини.

Він сам знайшов американських прикордонників, які патрулювали кордон, і ті викликали швидку допомогу для жінки.

До лікарні її доставили з розривом печінки та нирок і переламом тазу. Також у жінки стався крововилив у мозок. Вона перенесла кілька операцій, але померла у вівторок.

У гватемальській владі кажуть, що жінка перебувала на сьомому місяці вагітності, американська сторона - що на восьмому.

Працівниця прикордонної служби США Глорія Чавез звинуватила у смерті жінки контрабандистів, які переконали її лізти через стіну й допомогли їй у цьому.

За даними ЗМІ, Гірон Луна була соціальним працівником і переможницею одного з конкурсів краси. Вона хотіла потрапити до США, щоб знайти там роботу і фінансово допомогти своїй родині.

Упродовж останніх років десятки тисяч людей з Гватемали, а також сусідніх Сальвадору та Гондурасу, намагалися потрапити на територію США. Багато хто з них кажуть, що тікають від бідності та насильства у своїх країнах.

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