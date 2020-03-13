Єрмак: у Мінську домовились про раду з представниками ОРДЛО

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що 11 березня у Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи домовились про створення ради з представників України та окремих районів Донбасу в межах політичної підгрупи.

"Заявлено про необхідність створення ради як дорадчого органу, яка зможе розглядати питання, що узгоджені в пакеті мінських домовленостей, і давати свої пропозиції, які можуть бути використані в роботі політичної підгрупи", - сказав пан Єрмак.

12 березня Офіс президента заявив про створення нового органу у складі політичної підгрупи - Консультативної ради.

Але без подробиць, зауваживши, що там будуть представники Росії, Франції, Німеччини та ОБСЄ.

ЗМІ Росії та невизнаних "республік" почали писати, що рада стане майданчиком для прямих перемовин між Україною та "ДНР-ЛНР", що може свідчити про визнання Києвом останніх як суб'єкта.

Раніше Україна послідовно заперечувала можливість таких перемовин, а Росія на цьому наполягала.

13 березня видання "Дзеркало Тижня" опублікувало імовірний текст угоди щодо створення ради, в якому йшлося, що до неї увійдуть десять представників України, десять представників окремих районів Донбасу, а також по одному від Росії, Франції, Німеччини та ОБСЄ.

Українські аналітики почали закидати, що цей крок свідчить по початок прямих перемовин із сепаратистами, а Росія нібито стає стороннім спостерігачем.

Натомість Андрій Єрмак наголосив, що кроків, які б сьогодні створювали правове поле для представників "республік" та їх визнання, не існує.

"Ніяких прямих перемовин - про це мова не йде. Говоримо про створення платформи, в якій громадяни України, які проживають на контрольованій території, і громадяни, які живуть на неконтрольованих територіях, говоритимуть з приводу питань, які узгоджені мінськими домовленостями", - заявив Єрмак.

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Він додав, що 11 березня рішення про створення цієї ради ще не ухвалили, але сторони зафіксували необхідність ухвалити це рішення на наступній зустрічі в Мінську.

Згідно з документом "Дзеркала Тижня", це може статись 25 березня.

Єрмак наголосив, що Україна у мінських домовленостях взяла зобов'язання узгодити конституційну реформу щодо децентралізації та питання виборів в окремих районах Донбасу з представниками цих районів у межах ТКГ.

Пан Єрмак кілька разів наголошував, що у цій раді будуть представники Донбасу, які мешкають і на контрольованій урядом України території, і на неконтрольованій.

"Українські громадяни, які вимушено проживають на території, яка контролюється українським урядом, мають мати свій голос", - заявив він.

Проте він не уточнював, чи вони увійдуть в цю раду за квотою України, чи окремих районів Донецької та Луганської областей.

Також Єрмак сказав, що механізм, як саме будуть обиратись представники від територій, які окуповані, і територій, які не окуповані, ще доопрацьовується.

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