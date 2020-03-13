Єрмак: у Мінську домовились про раду з представниками ОРДЛО
Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що 11 березня у Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи домовились про створення ради з представників України та окремих районів Донбасу в межах політичної підгрупи.
"Заявлено про необхідність створення ради як дорадчого органу, яка зможе розглядати питання, що узгоджені в пакеті мінських домовленостей, і давати свої пропозиції, які можуть бути використані в роботі політичної підгрупи", - сказав пан Єрмак.
12 березня Офіс президента заявив про створення нового органу у складі політичної підгрупи - Консультативної ради.
Але без подробиць, зауваживши, що там будуть представники Росії, Франції, Німеччини та ОБСЄ.
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ЗМІ Росії та невизнаних "республік" почали писати, що рада стане майданчиком для прямих перемовин між Україною та "ДНР-ЛНР", що може свідчити про визнання Києвом останніх як суб'єкта.
Раніше Україна послідовно заперечувала можливість таких перемовин, а Росія на цьому наполягала.
13 березня видання "Дзеркало Тижня" опублікувало імовірний текст угоди щодо створення ради, в якому йшлося, що до неї увійдуть десять представників України, десять представників окремих районів Донбасу, а також по одному від Росії, Франції, Німеччини та ОБСЄ.
Українські аналітики почали закидати, що цей крок свідчить по початок прямих перемовин із сепаратистами, а Росія нібито стає стороннім спостерігачем.
Натомість Андрій Єрмак наголосив, що кроків, які б сьогодні створювали правове поле для представників "республік" та їх визнання, не існує.
"Ніяких прямих перемовин - про це мова не йде. Говоримо про створення платформи, в якій громадяни України, які проживають на контрольованій території, і громадяни, які живуть на неконтрольованих територіях, говоритимуть з приводу питань, які узгоджені мінськими домовленостями", - заявив Єрмак.
Він додав, що 11 березня рішення про створення цієї ради ще не ухвалили, але сторони зафіксували необхідність ухвалити це рішення на наступній зустрічі в Мінську.
Згідно з документом "Дзеркала Тижня", це може статись 25 березня.
Єрмак наголосив, що Україна у мінських домовленостях взяла зобов'язання узгодити конституційну реформу щодо децентралізації та питання виборів в окремих районах Донбасу з представниками цих районів у межах ТКГ.
Пан Єрмак кілька разів наголошував, що у цій раді будуть представники Донбасу, які мешкають і на контрольованій урядом України території, і на неконтрольованій.
"Українські громадяни, які вимушено проживають на території, яка контролюється українським урядом, мають мати свій голос", - заявив він.
Проте він не уточнював, чи вони увійдуть в цю раду за квотою України, чи окремих районів Донецької та Луганської областей.
Також Єрмак сказав, що механізм, як саме будуть обиратись представники від територій, які окуповані, і територій, які не окуповані, ще доопрацьовується.
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