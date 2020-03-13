Чи розносять банкноти коронавірус і чи безпечніші банківські картки?

Копирайт изображения Unian

Центральний банк Вірменії оголосив, що буде поступово замінювати старі банкноти новими - щоб запобігти поширенню пандемії коронавірусу.

Банк також закликав громадян за можливості використовувати безготівкову оплату і електронні банківські послуги.

Все почалося з того, що Всесвітня організація охорони здоров'я у п'ятницю повідомила: оскільки новий коронавірус може залишатися на поверхні предметів, то є вірогідність того, що він може бути й на купюрах, до яких торкалися інфіковані люди.

З цим не погодився Центральний банк Німеччини, який заявив, що станом на зараз жодних доказів того, що коронавірус поширюється через банкноти немає. Порівняно з іншими поверхнями, шанси на це мінімальні, вважає Бундесбанк.

З цим згоден і Лотар Вілер, голова німецького інституту Роберта Коха, який займається вивченням інфекційних хвороб.

"Передача через банкноти - неактуальна", - сказав в він в інтерв'ю агентству Reuters.

Гроші в піч

Попри це, деякі країни вже вживають запобіжних заходів, які стосуються банкнот. Приміром, починаючи з 21 лютого, Федеральна резервна служба США відправила на 10-денний карантин купюри, що надходять з країн Азії.

Влада Китаю направила інструкції всім фінансовим інститутам дезінфікувати всі купюри, а потім зберігати їх в сухому місці впродовж тижня. Центральний банк КНР також обробляє банкноти ультрафіолетовим випромінюванням або поміщає їх у спеціальні печі. Окрім того, друкуються нові банкноти, тоді як старі вилучають з обігу.

Влада Південної Кореї та Угорщини також обробляє купюри в спеціальних печах, де їх упродовж кількох секунд тримають за температури до 150 градусів. Потім температуру знижують, гроші запаковують, після чого вони вважаються дезінфікованими.

Уряд Ірану так само закликає громадян уникати використання банкнот.

Мийте руки!

Майкл Найт, доцент медичного факультету Університету Вашингтона, сказав в інтерв'ю CNBC, що заразитися коронавірусом можна, якщо торкатися руками рота, носа або очей - саме тому дуже важливо часто мити руки.

Окрім того, додає Найт, якщо ви хочете користуватися банківською картою і тим самим уникати дотиків до паперових грошей, ви все одно ризикуєте заразитися - від самої карти або від термінала.

Епідеміологи попереджають, що варто ретельно чистити та дезінфікувати свої мобільні телефони. У середньому люди торкаються їх 2500 разів на день.

Але головна порада - просто старайтеся мити руки якомога частіше.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!