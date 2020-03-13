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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив про "повне обмеження" пасажирського авіасполучення з 17 березня.

Про це він повідомив під час виступу на телеканалі News One, куди прийшов після засідання Ради нацбезпеки й оборони.

"Щодо пасажирського сполучення - 17 березня, з 00 годин воно буде повністю обмежене", - заявив голова парламенту.

Телеведучі кілька разів уточнили, що саме має на увазі пан Разумков, і він повторив, що йдеться лише про обмеження авіасполучення.

"Пасажирського авіасполучення - повністю. Якщо ми говоримо для суходолу та морського, в першу чергу, суходолу, то наші громадяни будуть мати можливість повертатися на територію нашої держави".

На запитання про те, як до країни повернутися людям, які не встигнуть зробити цього до 17 березня, пан Разумков відповів: "Думаю, що авіаційний транспорт не є єдиним, і я думаю, що будуть інші механізми повернення громадян. Однак, виїжджати за територію нашої держави громадяни України не зможуть".

Закриття кордону для іноземців

Раніше у п'ятницю секретар РНБО Олексій Данілов заявив про ухвалення плану заходів для протидії коронавірусу. Один із них - закриття кордону на в'їзд для іноземців.

"Через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян. На два тижні кордон буде закритий. У залежності від розвитку, будемо ухвалювати наступне рішення", - повідомив він.

Дозвіл не буде поширюватися на працівників дипломатичних установ та гуманітарних місій.

"Всі громадяни України будуть мати змогу повернутись", - заявляв Данілов.

Країна на карантині

В середу Кабмін оголосив про режим карантину в Україні на три тижні - до 3 квітня. Він передбачає обмеження на роботу навчально-освітніх закладів, проведення масових заходів.

Уряд також оголосив про намір закрити більшість пунктів пропуску через кордон. Із 219 пунктів пропуску працювати і надалі мали всього 49.

Обмеження на кордонах мало б запрацювати ще 12 березня, проте цього не сталось, й уряд з прикордонною службою протягом 12 та 13 березня узгоджували, які саме пункти закривати.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Радомишль - перше місто, де померла людина від коронавірусу

Сьогодні пан Аваков анонсував, що робочими можуть залишитись не 49 пунктів, а ще менше.

12 березня спікер парламенту Дмитро Разумков видав розпорядження, яким обмежив доступ акредитованих журналістів до приміщень Верховної Ради.

За спеціальним дозволом і окремою акредитацією журналістів допускатимуть тільки в пресцентр парламенту.

Раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець анонсував, що може відбутись позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають серед іншого ухвалити закон щодо посилення боротьби з коронавірусом.

"Я ініціюю, щоб Верховна Рада ухвалила закон, так само, як в Сінгапурі, в Польщі та інших країнах, як ефективно не розповсюдити хворобу", - заявив пан Ємець.

Спікер парламенту Дмитро Разумков уточнив, що позачергове засідання може відбутись наступного тижня.

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