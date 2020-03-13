Зеленський: "В українців за кордоном є три дні, щоб повернутись додому"

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Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про результати засідання Ради нацбезпеки щодо боротьби з коронавірусом.

За його словами, Україна перебуває в кращій ситуації, ніж низка інших країн, але діяти варто якомога раніше - щоб не було запізно.

"Ми не будемо чекати сотні чи тисячі хворих. У питаннях життя та здоров'я українців не може бути "передчасно", може бути тільки "запізно". Саме тому ми діємо рішуче і на випередження", - сказав президент.

Він ще раз анонсував закриття кордону для іноземних громадян: "Ми закриваємо кордон для іноземців. Два тижні, з 00.00 16 березня, іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України - ні літаком, ні поїздом, ні автомобілем, ні будь-якими іншими засобами".

Виключення зроблять лише для тих іноземців, що мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні - зокрема, працівників посольств.

Також пан Зеленський звернувся до українців, які наразі перебувають за кордоном, нагадавши про обмеження пасажирського авіасполучення, про яке раніше повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Ті, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож точно повернуться додому згідно з розкладом. Щодо інших громадян України - через три доби ми закриваємо регулярне авіасполучення. За цей час ви повинні повернутись додому", - наполіг президент.

За його словами, ті, хто, не встигне цього зробити з об'єктивних причин, мають звернутися в українське консульство.

"У спільній взаємодії з авіакомпаніями вони будуть повернуті окремими нерегулярними рейсами. Вже цими вихідними спеціальний борт поверне українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії. Але всіх інших я закликаю повернутися в наступні три доби".

Всі, хто повертатиметься до України, розповів Зеленський, проходитимуть медичну перевірку. В разі виявлення ознак коронавірусу, їх відправлять на обсервацію.

Карантин, обмеження авіаперельотів і закриття кордону

Станом на вечір 13 березня в Україні зафіксовано три підтверджених випадки коронавірусу. Одна жінка померла у Радомишлі, що на Житомирщині, ще двоє хворих - чоловіки старшого віку в Чернівцях.

У середу Кабінет міністрів запровадив карантин по всій території України на три тижні - до 3 квітня.

З-поміж іншого уряд запропонував обмежити проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.

Водночас, згідно з повідомленням, обмеження не буде стосуватися заходів державної необхідності.

У Міносвіти вже пояснили, що до 3 квітня навчальні заклади - від дошкільних до вищих - не працюватимуть.

У п'ятницю секретар РНБО Олексій Данілов також заявив про ухвалення плану заходів для протидії коронавірусу. Один із них - закриття кордону на в'їзд для іноземців.

"Через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян. На два тижні кордон буде закритий. У залежності від розвитку, будемо ухвалювати наступне рішення", - повідомив він.

Трохи згодом спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що з 17 березня Україна "повністю обмежить" пасажирське авіасполучення.

"Щодо пасажирського сполучення - 17 березня, з 00 годин воно буде повністю обмежене", - заявив голова парламенту.

На запитання про те, як до країни повернутися людям, які не встигнуть зробити цього до 17 березня, пан Разумков відповів: "Думаю, що авіаційний транспорт не є єдиним, і я думаю, що будуть інші механізми повернення громадян. Однак, виїжджати за територію нашої держави громадяни України не зможуть".

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