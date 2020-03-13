Закритий кордон України – що це означає? Випуск новин 13.03.2020

  • 13 березня 2020

У випуску 13 березня:

  • Іноземців не впускатимуть до України щонайменше два тижні. Пасажирські перельоти - обмежують.
  • Життя у повній ізоляції. Що відбувалось в Ухані під час карантину.
  • Попелище на місці селища. Наслідки виверження вулкану Тааль на Філіппінах.
  • Як двоє українців купили права на екранізацію оповідання Стівена Кінга за $1.

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