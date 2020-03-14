Коронавірус: італійські експерти пропонують дозволити старим людям вмирати

Копирайт изображения Getty Images Image caption В італійських клініках хворі вже лежать у коридорах

Два тижні тому в Італії налічувалося 322 підтверджених випадків коронавірусу. Лікарі могли приділити достатньо уваги кожному пацієнту.

Тиждень тому в Італії було вже 2 502 випадки Covid-19. Медики в госпіталях ще робили штучну вентиляцію легенів всім хворим із гострою дихальною недостатністю.

11 березня в Італії зафіксували 10 149 хворих. У п'ятницю їх стало понад 17 500. Тепер хворих просто надто багато, щоб надати кожному відповідний догляд.

Лікарів і медсестер не вистачає на всіх. А головне - апаратів для вентиляції легенів значно менше, ніж тих, хто задихається.

На війні як на війні

Італійський Інститут анестезії, реанімації та інтенсивної терапії (SIAARTI) опублікував рекомендації для медиків у надзвичайних умовах.

Документ починається з порівняння нинішньої ситуації з війною або великими природними катастрофами, коли лікарям доводиться вибирати, кому з поранених і постраждалих допомагати у першу чергу.

Рекомендації закликають встановити критерії відбору на основі "справедливого розподілу і оптимального використання обмежених ресурсів".

Головна ідея експертів проста: доступ до інтенсивної терапії варто забезпечити хворим з вищими шансами на одужання. Так, на їхню думку, можна дотримати принцип "максимального добробуту для максимальної кількості людей".

Звідси випливає рекомендація, яка за нормальних умов здається немислимою: "Можливо, доведеться визначити граничний вік для отримання інтенсивної терапії".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хворих в Італії наразі занадто багато, щоб забезпечити кожному відповідний догляд

Тим, хто через старість має менше шансів на одужання і кому у будь-якому разі залишилося жити недовго, пропонують дозволити померти.

Звучить жорстоко, але це єдина альтернатива принципу "перший бере той, хто прийшов першим". На думку авторів меморандуму, це ще гірше.

Окрім віку, експерти рекомендують лікарям враховувати також загальний стан пацієнта, або, за словами авторів документу, "уважно оцінювати супутні патології".

Простіше кажучи, люди похилого віку та обтяжені хворобами пацієнти витратять на себе більше дефіцитних ресурсів, але з високою часткою ймовірності все одно помруть.

Рекомендації пропонують поширити і на тих хворих, які потребують інтенсивної терапії з причин, що не пов'язані з коронавірусом.

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