Читайте останні та найцікавіші новини про пандемію короновірусу у нашій добірці.

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Надзвичайний стан у США

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Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан у зв'язку із поширенням коронавірусу. Наразі в країні виявлено близько 1700 випадків зараженням, понад 40 людей померли.

Запровадження надзвичайного стану, каже Трамп, дозволить федеральній та місцевій владі краще координувати дії в умовах епідемії.

З-поміж іншого, указ президента дає широкі повноваження міністру охорони здоров'я США, який тепер не буде обмежений деякими чинними законами й регламентами.

Це дасть змогу реагувати на ситуацію з коронавірусом більш гнучко й оперативно - приміром, прискорити відкриття нових лікарень і тестування нових методів хвороби.

Окрім того, надзвичайний стан потенційно дозволяє президенту США виділити на боротьбу з коронавірусом до 50 мільярдів доларів.

Раніше цього тижня Дональд Трамп підписав указ, який забороняє в'їжджати на територію США жителям Європи.

Новий епіцентр коронавірусу

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Китай - більше не епіцентр пандемії коронавірусу, повідомив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Адхан Гебреєсус. За його словами, тепер епіцентр захворювання перемістився в Європу.

Голова ВООЗ зазначив, що на європейські країни припадає більше випадків заражень і смертей, ніж на всі інші країни світу загалом (якщо не враховувати Китай).

"Зараз у Європі щодня повідомляється про більше випадків зараження коронавірусом, ніж повідомлялося в Китаї в розпал епідемії", - також додав пан Гебреєсус.

Найскладніша ситуація з коронавірусом досі спостерігається в Італії. Загалом там зафіксовано понад 17 тисяч захворювань, понад 5 тисяч із них - лише за останню добу.

Також у лідерах за кількістю хворих у Європі - Іспанія, Німеччина та Франція.

Польща закриває кордони для іноземців

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Через поширення епідемії коронавірусу Польща вирішила тимчасово закрити кордон для усіх іноземних громадян.

"Перед обличчям епідемії найважливіші слова - безпека й відповідальність. Тому ми прийняли рішення про тимчасове закриття кордонів", - сказав прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Він додав, що такі заходи запровадять спочатку на 10 днів з можливістю продовження. Обмеження стосується виключно іноземців - польські громадяни матимуть змогу повернутися, але направлятимуться на двотижневий карантин.

Окрім того, розповів Моравецький, у ніч з 14 на 15 березня Польща припинить усі міжнародні авіаційні та залізничні пасажирські сполучення.

Ніяких шкіл

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ЮНЕСКО повідомило, що в рамках боротьби із коронавірусом 49 країн вже закрили або планують найближчим часом закрити усі школи.

Так, Швейцарія закриває школи по всій країні щонайменше до 4 квітня.

Більшість шкіл Німеччини закриють з найближчого понеділка.

Те саме зробить і Угорщина, де навчання в школах за можливості буде проводитися в інтернеті, повідомив прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Також упровдовж останніх днів про закриття навчальних закладів повідомив Ізраїль та Туреччина.

В Україні карантин, що розповсюджується на всі навчальні заклади - від дитсадків до університетів триватиме щонайменше до 3 квітня.

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