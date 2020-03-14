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Голлівудський фільм "Зараза" (Contagion) режисера Стівена Содерберга, що вийшов на екрани у 2011 році, так і не став блокбастером.

Попри зірковий акторський склад (у стрічці знялися Метт Деймон, Гвінет Пелтроу, Джуд Лоу, Кейт Вінслет і Майкл Дуглас), за касовими зборами фільм тоді посів лише 61 місце у світі.

Проте дев'ять років потому, у 2020, "Зараза" увійшла до списку найчастіше завантажуваних стрічок американського iTunes Store, а в Google кількість пошукових запитів, що містять назву фільму, б'є усі рекорди.

Якщо у грудні, коли ми вперше почули про появу нового коронавірусу в Китаї, в каталозі студії Warner Bros. фільм посідав лише 270 місце за популярністю, то тепер "Зараза" поступається лише "Гаррі Поттеру".

Усе це - завдяки коронавірусу й дивовижній схожості сюжету фільму десятирічної давнини з подіями, що тепер розвиваються в реальності.

Життя, що повторює кіно

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гвінет Пелтроу у фільмі зіграла "нульового пацієнта", з якого почалося поширення хвороби

У фільмі жінка, яку грає Гвінет Пелтроу, гине від загадкового смертельного вірусу, який вона підхопила в Китаї, і це спричиняє паніку в усьому світі.

Зв'язок із Китаєм - лише одна з численних паралелей, що прослідковується між стрічкою й реальністю. Саме тому глядачі останнім часом з величезним інтересом кинулися передивлятися це кіно.

Підігріла інтерес до фільму й сама Гвінет Пелтроу, яка оприлюднила в інстаграмі своє фото в масці під час трансатлантичного перельоту.

"Я вже бачила це кіно, - написала акторка. - Тому зберігайте спокій, утримуйтесь від рукостискань, частіше мийте руки".

Знайдіть відмінності

Дійсно, паралелі з реальним життям у "Заразі" вражають.

Героїня Пелтроу через рукостискання заражається вірусом MEV-1 у Гонконзі від шеф-кухаря, який приготував свинину, а свиня, своєю чергою, була інфікована кажаном.

Жінка повертається додому в США, захворює і незабаром помирає. Помирає і її син, зате чоловіків, якого грає Метт Деймон, виявляється стійким до інфекції.

В реальності, вважають фахівці, зараження в Ухані почалося після того, як вірус подолав міжвидовий бар'єр і передався від тварини до людини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Як і у фільмі, епідемія Covid-19 розпоачалася, на думку експертів, з передачі вірусу від тварини до людини

І є дуже велика вірогідність того, що, як і у випадку з епідемією SARS у 2002-2003 роках, першоджерелом вірусу були саме кажани. Вже потім через інших тварин вірус міг перейти до людини.

Як і справжній коронавірус Covid-19, вигаданий вірус із фільму розповсюджується при близькому контакті людей або через дотики до заражених поверхонь.

Все як в реальності?

І кіношна, і справжня хвороби вражають дихальні шляхи, проте MEV-1 - це мутація реально існуючого вірусу Nipah, який належить до іншого сімейства, аніж Covid-19.

І нинішній спалах набагато менш смертельний, ніж екранний. У фільмі герої часто згадують рівень смертності у 25%, тоді як смертність від Covid-19, за даними ВООЗ, коливається в рамках 3,4%.

У фільмі MEV-1 за місяць вбиває 26 мільйонів людей. Кількість жертв коронавірусу за три місяці з початку спалаху в Китаї ще не перевищила й 4 тисяч людей.

Поки що співставною за масштабом з кіношною епідемією є тільки іспанка, яка у 1918-1920 роках забрала понад 50 мільйонів життів.

Ізоляція

Коли у фільмі відбувається спалах вірусу, працівники Служби санітарно-епідеміологічної розвідки (така служба дійсно існує) отримують завдання виявити й ізолювати заражених.

Поступово Чикаго опиняється в карантинній зоні, що дуже нагадує реальний розвиток подій у Китаї, де цілі міста закриті на карантин.

Намагаючись впоратися зі спалахом коронавірусу цим самим шляхом пішла й Італія.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За масштабом з епідемією у фільмі можна порівняти тільки іспанку, яка у 1918-1920 роках забрала понад 50 мільйонів життів

Страх і ефект доміно

Сплеск інтересу до "Зарази" сильно здивував автора сценарію стрічки Скотта Бернса.

В інтерв'ю виданню Fortune він розповів, що автори фільму ставили перед собою завдання показати, наскільки сучасне суспільство не підготоване до подібних епідемій.

"Схожість "Зарази" й коронавірусу незначна, випадкова й насправді не така вже й важлива. Куди важливішою й точнішою виявилася суспільна реакція, поширення страху й ефект доміно", - каже він.

Ймовірно, Бернс говорить про одного з героїв фільму, блогера Алана Крумв'єда, який цікавиться конспірологічними теоріями. У стрічці він поширює необґрунтовані чутки про вірус і рекламує лікування, яке насправді не допомагає.

В реальності торговельний гігант Amazon нещодавно оголосив, що заблокував понад мільйон угод, оскільки продавці хибно стверджували, що їхній товар здатен вилікувати або запобігти зараженню Covid-19.

Спалах коронавірусу також спричинила потік фальшивих новин і чуток про те, що вірус був нібито розроблений як біологічна зброя.

Навіть сценарист Бернс опинився в центрі однієї з конспірологічних теорій. В інтерв'ю New York Times він розповів, що в соцмережах його звинувачують в тому, що він є членом таємної організації, яка керує світом.

"Найбільше мене вражає те, як поширення дезінформації може стати настільки ж широким і небезпечним, як і вірус", - каже він.

Наукова достовірність

Сплеск інтересу до "Зарази" частково можна пояснити тим, що Бернс під час написання сценарію намагався зробити фільм якомога більш науково достовірним.

Він консультувався з провідними вірусологами та епідеміологами, зокрема з експерта Всесвітньої організації охорони здоров'я. І вони не на жарт його налякали, зізнається Бернс.

"Коли я говорив із фахівцями, усі вони підкреслювали: епідемія - це не питання "якщо", це питання "коли".

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