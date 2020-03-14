Коронавірус: українців евакуюють з Італії
Кабінет міністрів ухвалив рішення про евакуацію громадян України, що перебувають на території Італії.
"Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці", - йдеться в повідомленні за результатами позачергового засідання Кабміну.
В уряді зазначили, що Державна митна служба повинна буде оперативно оформити вантаж членів екіпажу та пасажирів літака, який здійснюватиме евакуацію.
В Італії наразі найгірша ситуація із поширенням коронавірусу в Європі - загалом там зафіксовано понад 17 тисяч захворювань, 1266 людей померли.
Також на засіданні Кабміну затвердили вчорашнє рішення Ради нацбезпеки про тимчасове обмеження пасажирського авіасполучення з 17 березня і закриття кордону для іноземців з 16 березня.
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"Три дні, щоб повернутися"
Напередодні у відеозверненні Володимир Зеленський порадив українцям, що перебувають за кордоном, до 17 числа повернутися до України.
"Ті, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож точно повернуться додому згідно з розкладом. Щодо інших громадян України - через три доби ми закриваємо регулярне авіасполучення. За цей час ви повинні повернутись додому", - наполіг президент.
За його словами, ті, хто, не встигне цього зробити з об'єктивних причин, мають звернутися в українське консульство.
"У спільній взаємодії з авіакомпаніями вони будуть повернуті окремими нерегулярними рейсами. Вже цими вихідними спеціальний борт поверне українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії. Але всіх інших я закликаю повернутися в наступні три доби".
Всі, хто повертатиметься до України, розповів Зеленський, проходитимуть медичну перевірку. В разі виявлення ознак коронавірусу, їх відправлять на обсервацію.
За словами президента, Україна перебуває в кращій ситуації, ніж низка інших країн, але діяти варто якомога раніше - щоб не було запізно.
"Ми не будемо чекати сотні чи тисячі хворих. У питаннях життя та здоров'я українців не може бути "передчасно", може бути тільки "запізно". Саме тому ми діємо рішуче і на випередження", - сказав президент.
Карантин, обмеження авіаперельотів і закриття кордону
Станом на вечір 13 березня в Україні зафіксовано три підтверджених випадки коронавірусу. Одна жінка померла у Радомишлі, що на Житомирщині, ще двоє хворих - чоловіки старшого віку в Чернівцях.
У середу Кабінет міністрів запровадив карантин по всій території України на три тижні - до 3 квітня.
З-поміж іншого уряд запропонував обмежити проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.
Водночас, згідно з повідомленням, обмеження не буде стосуватися заходів державної необхідності.
У Міносвіти вже пояснили, що до 3 квітня навчальні заклади - від дошкільних до вищих - не працюватимуть.
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У п'ятницю секретар РНБО Олексій Данілов також заявив про ухвалення плану заходів для протидії коронавірусу. Один із них - закриття кордону на в'їзд для іноземців.
"Через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян. На два тижні кордон буде закритий. У залежності від розвитку, будемо ухвалювати наступне рішення", - повідомив він.
Трохи згодом спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що з 17 березня Україна "повністю обмежить" пасажирське авіасполучення.
"Щодо пасажирського сполучення - 17 березня, з 00 годин воно буде повністю обмежене", - заявив голова парламенту.
На запитання про те, як до країни повернутися людям, які не встигнуть зробити цього до 17 березня, пан Разумков відповів: "Думаю, що авіаційний транспорт не є єдиним, і я думаю, що будуть інші механізми повернення громадян. Однак, виїжджати за територію нашої держави громадяни України не зможуть".
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