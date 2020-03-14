Україна закриває кордони. Що про це варто знати

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Найближчими днями в рамках боротьби з коронавірусом Україна закриє кордони для іноземців і обмежить пасажирське авіасполучення. Коротко пояснюємо, що це означає і як все відбуватиметься.

Все настільки погано?

В українській владі запевняють, що ситуація з коронавірусом в Україні не катасторфічна: станом на 14 березня було виявлено три випадки коронавірусу, що в порівнянні з деякими іншими європейськими країнами, де кількість заражень щодня збільшується на сотні, а подекуди й на тисячі, небагато.

Запропоновані обмежувальні заходи є превентивними й Україна, за словами Володимира Зеленського, діє на випередження - щоб уникнути подальшого поширення хвороби в майбутньому.

"Ми не будемо чекати сотні чи тисячі хворих. У питаннях життя та здоров'я українців не може бути "передчасно", може бути тільки "запізно". Саме тому ми діємо рішуче", - сказав президент.

Які правила для іноземців?

Обмежувальні заходи розгортатимуться у два етапи, перший із них почне діяти 16 березня - з цього моменту набуде чинності заборона на в'їзд до України для іноземних громадян.

Це означає, що упродовж щонайменше двох тижнів вони не зможуть потрапити на українську територію ні літаком, ні потягом, ні автомобілем, ні будь-яким іншим способом.

Але є виключення - повернутися до України й надалі матимуть змогу іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, а також ті, хто одружений з українськими громадянами або має в Україні дітей.

А які правила для українців?

Другий етап обмежувальних заходів, який зачепить українських громадян, почне діяти на день пізніше - 17 березня і триватиме до 3 квітня.

На цей період роботу припинять пункти пропуску в міжнародних аеропортах: це означає, що ані в'їхати, ані виїхати з України літаком буде не можна.

Тобто українцям, які зараз перебувають за кордоном, дуже бажано повернутися в Україну до 17 числа - в інакшому разі їм доведеться звертатися до українських консульств, і очікувати на спецрейс, який доставить їх до України в окремому порядку.

В МЗС таким громадянам радять реєструватися в системі "Друг" - саме через неї формуватимуться списки українців, яких треба повернути.

Водночас, попри усі обмеження, в будь-який момент повернутися зможуть громадяни, що вилетіли з України чартерними рейсами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський закликав українців, що перебувають за кордоном, повернутися в Україну до 17 березня

Залізничне та автобусне сполучення - його теж заборонили?

Інформація про це кілька разів змінювалась, станом на вечір 14 березня - так, обмеження стосуватиметься усього реглярного сполучення, зокрема залізничного та автобусного.

Фактично, через сухопутні кордони повернутися до України можна буде або на автівці, або пішки.

Але не всюди. 107 пунктів на кордоні тимчасово закриють для пропуску, працюватимуть лише 123.

З тим, які саме пункти працюватимуть і в якому режимі, можна ознайомитись на сайті Кабміну (необхідно завантажити додаток до розпорядження уряду).

Що робити з авіаквитками? Як повернути гроші?

Залежить від авіакомпанії, в якій ви купували квитки.

Приміром, компанія Wizzair запропонує пасажирам повернути повну вартість квитків або отримати відшкодування 120% вартості на особистий рахунок Wizzair - цю суму можна буде використати упродовж наступних двох років.

Схожий механізм відшкодування пропонує й компанія Ryanair.

Водночас з деякими іншими авіакомпаніями ситуація поки що не зрозуміла. Приміром, в МАУ наразі не повідомляють деталей повернення квитків, але обіцяють окремо зв'язатися з кожним пасажиром.

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