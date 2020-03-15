Хроніки коронавірусу: що відбувається в Україні та світі

Копирайт изображения УНІАН Image caption Температурний скринінг безконтактним термометром на вході в Офісі президента

Світові та українські новини про поширення коронавірусу COVID-19 і боротьбу з ним.

Станом на ранок неділі, по всьому світі захворіло близько 150 тисяч людей, померло близько 5,8 тисяч. Вже повністю одужали - більше 75 тисяч хворих.

Також стежте за спеціальною картою поширення короновірусу планетою.

Менше їздити Україною

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про ситуацію з поширенням коронавірусу.

"Україна залишається країною, де ситуація з коронавірусом розвивається за помірним сценарієм. Кластерів та великих спалахів хвороби у нас, на щастя, поки що немає", - запевнив він.

Денис Шмигаль також додав, що в уряді створили оперативний штаб, який аналізує ситуацію і готує рішення уряду.

"Починаючи з 0:00 понеділка 16 березня ми закриємо кордони для іноземців. Але ми завжди щиро раді поверненню українських громадян", - розповів голова уряду, однак не уточнив, як саме українці зможуть повертатися в Україну.

Зокрема з 17 березня буде закрите пасажирське сполучення з іншими країнами.

Більш детальні роз'яснення щодо повернення в Україну зробило МЗС на своєму сайті.

А посольство України у Польщі повідомило, що з 15 березня для виїзду в Україну працюватимуть лише 3 автомобільні пункти пропуску: Дорогуськ-Ягодин, Хребенне-Рава-Руська та Корчова-Краківець.

"Також наполегливо закликаю всіх не лише відмовитися від закордонних подорожей, а й від поїздок між містами України", - порадив Денис Шмигаль.

Він також запевнив, що держава передала у лікарні "мільйони масок" і достатньо експрес-тестів.

Прем'єр закликав всіх дбати про особисту гігієну і вчасно самоізолюватися у випадку появи симптомів хвороби.

А особливу увагу - приділяти літнім людям.

"Подзвоніть своїм близьким, поцікавтеся, як у них справи, підтримайте їх", - порадив Денис Шмигаль.

Уряд також запустив сайт covid19.com.ua про ситуацію в країні.

В Україні - три встановлених випадки хвороби, одна жінка померла.

Трамп здоровий

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Президент США Дональд Трамп не заразився коронавірусом, повідомив його лікар Шон Конлі.

"Вчора ввечері після того, як я детально обговорив з президентом тестування на COVID-19, він вирішив його зробити. Сьогодні ввечері я отримав підтвердження, що тест дав негативний результат", - йдеться в заяві медика.

Дональд Трамп вирішив здати аналізи на коронавірус після зустрічі з президентом Бразилії Жаір Болсонару у Флориді.

Раніше медіа повідомляли, що мінімум п'ять членів бразильської делегації заразилися коронавірусом.

Симптоми вірусу, зокрема, були виявлені у глави пресслужби президента Бразилії Фабіо Вайнгартен. Серед хворих також мер Майамі Френсіс Суарез. А результати тесту у самого Болсонару - негативні.

Також у суботу стало відомо, що дружина прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилася коронавірусом.

Не купуйте зайвого

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Британські супермаркети закликали клієнтів не скуповувати зайве.

"Всім всього вистачить, якщо ми будемо діяти разом", - говориться у спільній заяві.

"Ми розуміємо вашу тривогу, але купівля понад міру необхідного може призводити до того, що іншим людям справді не вистачатиме", - додають рітейлери.

За їхніми словами, надмірний попит призводить до того, що товарів не вистачатиме найбільш вразливим верствам - літнім людям.

Мережа супермаркетів Tesco ввела обмеження на продаж певних товарів - наприклад, засоби дезінфекції, макарони і деякі консерви продають не більше п'яти в одні руки.

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У Британії також обговорюють плани ізолювати вдома людей, віком 70 років і старше, щоб захистити їх від хвороби. Це може тривати кілька тижнів.

Така самоізоляція може полягати у тому, що літніх людей проситимуть залишатися вдома, не приймати гостей, а всі необхідні продукти їм залишатимуть перед дверима оселі.

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