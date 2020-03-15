Як повернутися в Україну: що радять українцям, які застрягли за кордоном через коронавірус

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МЗС опублікувало роз'яснення про в'їзд на територію України та консульську допомогу українцям через коронавірус та закриття кордонів.

Тим часом громадяни України, які перебувають в інших країнах, повідомляють про труднощі з поверненням.

Зокрема кілька десятків українців опинилися на карантині в Єгипті.

Реєструйтеся і дзвоніть у консульство

"Усі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України", - говориться у роз'ясненні МЗС.

Водночас там закликають всіх українців повернутися в Україну до 17 березня.

"Україна тимчасово закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення з 17 березня 00:00 за київським часом до 3 квітня. Крім того, у цей час будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для залізничного та автобусного сполучення", - попереджають дипломати.

Тим, у кого немає можливості самостійно повернутися з-за кордону, радять зареєструватися у системі "ДРУГ".

Система може підвисати через велике навантаження - у такому випадку користувачів просять зачекати і повторити спробу реєстрації пізніше.

Також радять звернутися до українських посольств і консульств. А мобільні оператори зробили безкоштовними дзвінки у роумінгу на телефони гарячих ліній українських держустанов.

Звертатися до дипломатичних установ також можна електронною поштою чи через соцмережі.

Кабмін також опублікував список закритих до 3 квітня 107 прикордонних пунктів пропуску.

Карантин в Єгипті

Тим часом Міністерство інфраструктури України повідомило про українців, які "застрягли" на карантині в Єгипті.

"Українські туристи у Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх та Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* та Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* перебуватимуть на карантині", - говориться у повідомленні.

Про скількох саме українців йде мова, не уточнюють.

У Мінінфраструктури також кажуть, що туристи зможуть повернутися додому після карантину, якщо тести не виявлять ознак коронавірусу.

"Ми просимо відпочивальників зберігати спокій. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку з турагентами для отримання від них актуальної інформації відносно зворотних рейсів, та з представниками МЗС", - додають урядовці.

Тихенько гуляємо

Копирайт изображения Facebook алерія Стрільця Image caption Валерій - один з українських туристів, які "застрягли" в Єгипті

Один зі загданих туристів - Валерій Стрілець, який відпочивав з родиною у Reef Oasis Beach Resort, записав відеозвернення, в якому поскаржився на брак інформації.

"Сьогодні ми повинні були летіти з Єгипту в 6 ранку, проте ми застрягли з незрозумілих причин... в готелі", - повідомив чоловік.

За його словами, карантин начебто ввели через хвору італійну - однак адміністрація готелю не підтверджує цю інформацію.

Чоловік також каже, що частину італійців вивезли з готелю, тоді як українці залишаються.

"Візуально українців багато", - говорить Валерій.

"На ресепшені кажуть: чекайте розпорядження і не виходьте з номерів. Але сидіти у номерах дуже спекотно і неможливо, тому ми тихенько гуляємо і дотримуємося всіх заходів безпеки", - додає він.

За його словами, готель продовжує годувати туристів: "Не по тарифу "олл-інклюзів", а по тарифу "сухпай". Але цього достатньо, щоб не померти з голоду".

Чоловік також звернувся до української влади: "Хотілося б повернутися до своєї країни і сподіваюсь, що держава попіклується про своїх громадян, не забуде про нас і не залишить відпочивати у Єгипті на карантині на два тижні".

Тисячі за кордоном

Скільки точно українських туристів залишаються зараз за кордоном, встановити неможливо.

Однак зрозуміло, що мова йде про десятки тисяч.

Наприклад, лише турагенція Join UP! повідомляє, що станом на 15 березня за кордоном перебуває 14 220 її туристів (утім, це також громадяни інших країни).

"До 15 березня 23:59 ми вивозимо з-за кордону туристів Join UP!, які є громадянами інших держав, щоб вони встигли повернутися в країни свого громадянства до закриття авіасполучення. У період з 13 по 16 березня ми не відправляємо туристів на відпочинок", - додають в агенції.

"Туристи з України, які відпочивають у Єгипті та мали повертатися 14-15 березня, повернуться до України рейсами наступного тижня. Перебування цих туристів за кордоном подовжується за рахунок Join UP!" - наголошують у компанії.

Однак туристи, які опинилися на карантині в згаданих готелях Reef Oasis Beach Resort 5* та Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* у Єгипті, поки що залишатимуться там.

"Готелі закриті на карантин, туристам і персоналу заборонено його залишати", - пояснюють у Join UP!.

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