Які прикордонні пункти закривають через коронавірус. Повний список

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Уряд опублікував список пунктів пропуску через кордон, які або повністю перекривають, або ж припиняють піший прохід, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Ці пункти не будуть працювати щонайменше до 3 квітня, однак заборону на їх роботу можуть продовжити і на довший час - залежно від ситуації з епідемією.

Зокрема перекривають великі пункти пропуску Шпегині на кордоні з Польщею, піший прохід у Гоптівці на кордоні з Росією, а також в аеропортах Ужгорода, Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького, Сум, Кривого Рогу, Черкас і Полтави.

"На кордоні з кожною суміжною країною працюватиме необхідна кількість пунктів пропуску і цього буде достатньо, щоб забезпечити стабільні пропускні операції", - запевнив голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

За його словами, закривають ті пункти пропуску, де немає інтенсивного руху пасажирів.

А на решті обіцяють посилити зміни прикордонників, щоб уникнути великих черг.

Також на два тижні закриваються КПВВ на дорогах до непідконтрольних районів Донеччини і Луганщини - звідти не пропускатимуть людей, без прописки у підконтрольних регіонах.

Пункти пропуску, які тимчасово закривають:

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Рава-Руська (Львівська область, Жовківський район) - залізничний Шегині (Львівська область, Мостиський район) - автомобільний (пішохідний) Хирів (Львівська область, Старосамбірський район) - залізничний Малі Селменці (Закарпатська область, Ужгородський район) - пішохідний Тересва(Закарпатська область, Тячівський район) - залізничний Ділове (Закарпатська область, Рахівський район) - залізничний Орлівка(Одеська область, смт Орлівка) - морський, поромний, річковий Ізмаїл (Одеська область, Ізмаїльський район) - річковий Вилкове(Одеська область, Кілійський район) -річковий Кілія (Одеська область, Кілійський район) - річковий Мамалига (Чернівецька область, Новоселицький район) - залізничний Подвір'ївка (Чернівецька область, Кельменецький район) - автомобільний Зелена (Чернівецька область, Кельменецький район)- автомобільний Кельменці (Чернівецька область, Кельменецький район) - залізничний Вашківці (Чернівецька область, Сокирянський район) - автомобільний Сокиряни (Чернівецька область, Сокірянський район) - автомобільний Ямпіль (Вінницька область, м. Ямпіль) - річковий Цекинівка (Вінницька область, Ямпільський район) - поромний Цекинівка (Вінницька область, Ямпільський район) - річковий Велика Косниця (Вінницька область, Ямпільський район) - річковий Велика Косниця (Вінницька область, Ямпільський район) - автомобільний Грабарівка (Вінницька область, Піщанський район) - автомобільний Болган (Вінницька область, Піщанський район) - автомобільний Студена(Вінницька область, Піщанський район) - автомобільний Олексіївка (Одеська область, Кодимський район) - автомобільний Шершенці (Одеська область, Кодимський район) - автомобільний Домниця (Одеська область, Подільський район) - автомобільний Тимкове (Одеська область, Кодимський район) - автомобільний Станіславка (Одеська область, Подільський район) - автомобільний Федосіївка (Одеська область, Окнянський район) - автомобільний Дубове(Одеська область, Окнянський район) - автомобільний Платонов (Одеська область, Окнянський район) - автомобільний Йосипівка (Одеська область, Захарівський район) - автомобільний Павлівка (Одеська область, Захарівський район) - автомобільний Великоплоське (Одеська область, Великомихайлівський район) - автомобільний Слов'яносербка (Одеська область, Великомихайлівський район) - автомобільний Гребеники (Одеська область, Великомихайлівський район) - автомобільний Розалівка (Одеська область, Роздільнянський район) - автомобільний Кучурган (Одеська область, Роздільнянський район) - автомобільний Градинці (Одеська область, Біляївський район) - автомобільний Лісне (Одеська область, Тарутинський район) - автомобільний Серпневе (Одеська область, Тарутинський район) - автомобільний Карабуцени, пункт контролю (Одеська область, Тарутинський район) - залізничний Малоярославець (Одеська область, Тарутинський район) - автомобільний Залізничне (Одеська область, Болградський район) - автомобільний Виноградівка (Одеська область, Болградський район) - автомобільний Долинське (Одеська область, Ренійський район) - автомобільний Болград, пункт контролю (Одеська область, Болградський район) - залізничний Мілове(Луганська область, Міловський район) - пішохідний Сиротине (Луганська область, Троїцький район) - автомобільний, пішохідний Піски (Харківська область, Дворічанський район) - автомобільний Одноробівка (Харківська область, Золочівський район) - залізничний Олександрівка (Харківська область, Золочівський район) - автомобільний, пішохідний Вовчанськ (Харківська область, Вовчанський район) - залізничний Журавлівка (Харківська область, Дергачівський район) - автомобільний Стрілеча (Харківська область, Харківський район) - автомобільний, пішохідний Козача Лопань (Харківська область, Дергачівський район) - залізничний Пушкарне (Сумська область, Краснопільський район) - залізничний Покровка (Сумська область, Краснопільський район) - автомобільний Грабовське (Сумська область, Краснопільській район) - автомобільний, пішохідний Волфіне(Сумська область, Білопільський район) - залізничний Ворожба, пункт контролю (Сумська область, Білопільський район) - залізничний Рижівка(Сумська область, Білопільський район) - автомобільний Середина-Буда (Сумська область, Середино-Будський район) - автомобільний, пішохідний Миколаївка (Чернігівська область, Семенівський район) - автомобільний Деревини (Чернігівська область, Городнянський район) - автомобільний, пішохідний Ільмівка(Чернігівська область, Городнянський район) - автомобільний, пішохідний Добрянка (Чернігівська область, Ріпкинський район) - автомобільний, пішохідний Кам'янка (Чернігівська область, Ріпкинський район) - річковий Майдан Копищенський (Житомирська область, Олевський район) - автомобільний Переброди (Рівненська область, Дубровицький район) - автомобільний, пішохідний Вичівка (Рівненська область, Зарічненський район) - автомобільний, пішохідний Самари (Волинська область, Ратнівський район) - автомобільний Тур (Волинська область, Ратнівський район) - автомобільний, пішохідний Гута (Волинська область, Ратнівський район) - автомобільний, пішохідний Піща (Волинська область, Шацький район) - автомобільний Ужгород (Закарпатська область, м. Ужгород) - повітряний Івано-Франківськ (Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ) - повітряний Тернопіль (Тернопільська область, м. Тернопіль) - повітряний Хмельницький (Хмельницька область, м. Хмельницький) - повітряний Ізмаїл (Одеська область, м. Ізмаїл) - повітряний Лиманське (Одеська область, Роздільнянський район) - повітряний Кульбакіне (Миколаївська область, м. Миколаїв) - повітряний Маріуполь (Донецька область, м. Маріуполь) - повітряний Кривий Ріг (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг) - повітряний Суми (Сумська область, м. Суми) - повітряний Рівне (Рівненська область, м. Рівне) - повітряний Озерне, Житомир (Житомирська область, м. Житомир) - повітряний Черкаси(Черкаська область, м. Черкаси) - повітряний Полтава(Полтавська область, м. Полтава) - повітряний Сокольники (Харківська область, м. Харків) - повітряний Портопункт Миколаївське морське агентство - філіал державної компанії "Укррибпром", пункт онтролю (Миколаївська область, Заводський район) - морський Скадовський морський торговельний порт(Херсонська область, Скадовський район) - морський Київський річковий порт (м. Київ) - річковий

Пункти пропуску, де перекривають пішохідний прохід (тобто, можна перетинати лише на транспорті):

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Ягодин (Волинська область, Любомльський район) Устилуг (Волинська область, Володимир-Волинський район) Рава-Руська (Львівська область, Жовківський район) Краківець (Львівська область, Яворівський район) Смільниця (Львівська область, Старосамбірський район) Грушів (Львівська область, Яворівський район) Угринів(Львівська область, Яворівський район) Ужгород (Закарпатська область, Ужгородський район) Малий Березний(Закарпатська область, Великоберезнянський район) Чоп "Тиса" (Закарпатська область, Ужгородський район) Дзвінкове (Закарпатська область, Берегівський район) Косино (Закарпатська область, Берегівський район) Лужанка (Закарпатська область, Берегівський район) Вилок (Закарпатська область, Виноградівський район) Дякове (Закарпатська область, Виноградівський район) Солотвино (Закарпатська область, Тячівський район) Порубне (Чернівецька область, Глибоцький район) Мамалига (Чернівецька область, Кельменецький район) Кельменці (Чернівецька область, Кельменецький район) Росошани (Чернівецька область, Кельменецький район) Сокиряни (Чернівецька область, Сокирянський район) Паланка "Маяки-Удобне"(Одеська область, Білгород-Дністровський район) Старокозаче (Одеська область, Білгород-Дністровський район) Бронниця (Вінницька область, Могилів-Подільський район) Рені (Одеська область, Ренійський район) Могилів-Подільськийь (Вінницька область, м. Могилів-Подільський) Нові Трояни (Одеська область, Болградський район) Табаки (Одеська область, Болградський район) Мілове (Луганська область, Міловський район) Просяне (Луганська область, Марківський район) Танюшівка (Луганська область, Новопсковський район) Чугунівка (Харківська область, Великобурлуцький район) Плетинівка (Харківська область, Вовчанський район) Гоптівка(Харківська область, Дергачівський район) Велика Писарівка (Сумська область, Великописарівський район) Бачівськ (Сумська область, Глухівський район) Юнаківка (Сумська область, Сумський район) Грем'яч (Чернігівська область, Новгород-Сіверський район) Сеньківка (Чернігівська область, Городнянський район) Нові Яриловичі (Чернігівська область, Ріпкинський район) Вільча (Київська область, Поліський район) Виступовичі (Житомирська область, Овруцький район) Городище (Рівненська область, Дубровицький район) Доманове (Волинська область, Рантнівський район) Прикладники (Рівненська область, Зарічненський район) Дольськ(Волинська область, Любешівський район) Пулемець (Волинська область, Шацький район) Славутич (Чернігівська область, Чернігівський район) Катеринівка (Сумська область, Глухівський район)

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