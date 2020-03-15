Які прикордонні пункти закривають через коронавірус. Повний список
Уряд опублікував список пунктів пропуску через кордон, які або повністю перекривають, або ж припиняють піший прохід, щоб зупинити поширення коронавірусу.
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Ці пункти не будуть працювати щонайменше до 3 квітня, однак заборону на їх роботу можуть продовжити і на довший час - залежно від ситуації з епідемією.
Зокрема перекривають великі пункти пропуску Шпегині на кордоні з Польщею, піший прохід у Гоптівці на кордоні з Росією, а також в аеропортах Ужгорода, Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького, Сум, Кривого Рогу, Черкас і Полтави.
"На кордоні з кожною суміжною країною працюватиме необхідна кількість пунктів пропуску і цього буде достатньо, щоб забезпечити стабільні пропускні операції", - запевнив голова ДПСУ Сергій Дейнеко.
За його словами, закривають ті пункти пропуску, де немає інтенсивного руху пасажирів.
А на решті обіцяють посилити зміни прикордонників, щоб уникнути великих черг.
Також на два тижні закриваються КПВВ на дорогах до непідконтрольних районів Донеччини і Луганщини - звідти не пропускатимуть людей, без прописки у підконтрольних регіонах.
Пункти пропуску, які тимчасово закривають:
- Рава-Руська (Львівська область, Жовківський район) - залізничний
- Шегині (Львівська область, Мостиський район) - автомобільний (пішохідний)
- Хирів (Львівська область, Старосамбірський район) - залізничний
- Малі Селменці (Закарпатська область, Ужгородський район) - пішохідний
- Тересва(Закарпатська область, Тячівський район) - залізничний
- Ділове (Закарпатська область, Рахівський район) - залізничний
- Орлівка(Одеська область, смт Орлівка) - морський, поромний, річковий
- Ізмаїл (Одеська область, Ізмаїльський район) - річковий
- Вилкове(Одеська область, Кілійський район) -річковий
- Кілія (Одеська область, Кілійський район) - річковий
- Мамалига (Чернівецька область, Новоселицький район) - залізничний
- Подвір'ївка (Чернівецька область, Кельменецький район) - автомобільний
- Зелена (Чернівецька область, Кельменецький район)- автомобільний
- Кельменці (Чернівецька область, Кельменецький район) - залізничний
- Вашківці (Чернівецька область, Сокирянський район) - автомобільний
- Сокиряни (Чернівецька область, Сокірянський район) - автомобільний
- Ямпіль (Вінницька область, м. Ямпіль) - річковий
- Цекинівка (Вінницька область, Ямпільський район) - поромний
- Цекинівка (Вінницька область, Ямпільський район) - річковий
- Велика Косниця (Вінницька область, Ямпільський район) - річковий
- Велика Косниця (Вінницька область, Ямпільський район) - автомобільний
- Грабарівка (Вінницька область, Піщанський район) - автомобільний
- Болган (Вінницька область, Піщанський район) - автомобільний
- Студена(Вінницька область, Піщанський район) - автомобільний
- Олексіївка (Одеська область, Кодимський район) - автомобільний
- Шершенці (Одеська область, Кодимський район) - автомобільний
- Домниця (Одеська область, Подільський район) - автомобільний
- Тимкове (Одеська область, Кодимський район) - автомобільний
- Станіславка (Одеська область, Подільський район) - автомобільний
- Федосіївка (Одеська область, Окнянський район) - автомобільний
- Дубове(Одеська область, Окнянський район) - автомобільний
- Платонов (Одеська область, Окнянський район) - автомобільний
- Йосипівка (Одеська область, Захарівський район) - автомобільний
- Павлівка (Одеська область, Захарівський район) - автомобільний
- Великоплоське (Одеська область, Великомихайлівський район) - автомобільний
- Слов'яносербка (Одеська область, Великомихайлівський район) - автомобільний
- Гребеники (Одеська область, Великомихайлівський район) - автомобільний
- Розалівка (Одеська область, Роздільнянський район) - автомобільний
- Кучурган (Одеська область, Роздільнянський район) - автомобільний
- Градинці (Одеська область, Біляївський район) - автомобільний
- Лісне (Одеська область, Тарутинський район) - автомобільний
- Серпневе (Одеська область, Тарутинський район) - автомобільний
- Карабуцени, пункт контролю (Одеська область, Тарутинський район) - залізничний
- Малоярославець (Одеська область, Тарутинський район) - автомобільний
- Залізничне (Одеська область, Болградський район) - автомобільний
- Виноградівка (Одеська область, Болградський район) - автомобільний
- Долинське (Одеська область, Ренійський район) - автомобільний
- Болград, пункт контролю (Одеська область, Болградський район) - залізничний
- Мілове(Луганська область, Міловський район) - пішохідний
- Сиротине (Луганська область, Троїцький район) - автомобільний, пішохідний
- Піски (Харківська область, Дворічанський район) - автомобільний
- Одноробівка (Харківська область, Золочівський район) - залізничний
- Олександрівка (Харківська область, Золочівський район) - автомобільний, пішохідний
- Вовчанськ (Харківська область, Вовчанський район) - залізничний
- Журавлівка (Харківська область, Дергачівський район) - автомобільний
- Стрілеча (Харківська область, Харківський район) - автомобільний, пішохідний
- Козача Лопань (Харківська область, Дергачівський район) - залізничний
- Пушкарне (Сумська область, Краснопільський район) - залізничний
- Покровка (Сумська область, Краснопільський район) - автомобільний
- Грабовське (Сумська область, Краснопільській район) - автомобільний, пішохідний
- Волфіне(Сумська область, Білопільський район) - залізничний
- Ворожба, пункт контролю (Сумська область, Білопільський район) - залізничний
- Рижівка(Сумська область, Білопільський район) - автомобільний
- Середина-Буда (Сумська область, Середино-Будський район) - автомобільний, пішохідний
- Миколаївка (Чернігівська область, Семенівський район) - автомобільний
- Деревини (Чернігівська область, Городнянський район) - автомобільний, пішохідний
- Ільмівка(Чернігівська область, Городнянський район) - автомобільний, пішохідний
- Добрянка (Чернігівська область, Ріпкинський район) - автомобільний, пішохідний
- Кам'янка (Чернігівська область, Ріпкинський район) - річковий
- Майдан Копищенський (Житомирська область, Олевський район) - автомобільний
- Переброди (Рівненська область, Дубровицький район) - автомобільний, пішохідний
- Вичівка (Рівненська область, Зарічненський район) - автомобільний, пішохідний
- Самари (Волинська область, Ратнівський район) - автомобільний
- Тур (Волинська область, Ратнівський район) - автомобільний, пішохідний
- Гута (Волинська область, Ратнівський район) - автомобільний, пішохідний
- Піща (Волинська область, Шацький район) - автомобільний
- Ужгород (Закарпатська область, м. Ужгород) - повітряний
- Івано-Франківськ (Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ) - повітряний
- Тернопіль (Тернопільська область, м. Тернопіль) - повітряний
- Хмельницький (Хмельницька область, м. Хмельницький) - повітряний
- Ізмаїл (Одеська область, м. Ізмаїл) - повітряний
- Лиманське (Одеська область, Роздільнянський район) - повітряний
- Кульбакіне (Миколаївська область, м. Миколаїв) - повітряний
- Маріуполь (Донецька область, м. Маріуполь) - повітряний
- Кривий Ріг (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг) - повітряний
- Суми (Сумська область, м. Суми) - повітряний
- Рівне (Рівненська область, м. Рівне) - повітряний
- Озерне, Житомир (Житомирська область, м. Житомир) - повітряний
- Черкаси(Черкаська область, м. Черкаси) - повітряний
- Полтава(Полтавська область, м. Полтава) - повітряний
- Сокольники (Харківська область, м. Харків) - повітряний
- Портопункт Миколаївське морське агентство - філіал державної компанії "Укррибпром", пункт онтролю (Миколаївська область, Заводський район) - морський
- Скадовський морський торговельний порт(Херсонська область, Скадовський район) - морський
- Київський річковий порт (м. Київ) - річковий
Пункти пропуску, де перекривають пішохідний прохід (тобто, можна перетинати лише на транспорті):
- Ягодин (Волинська область, Любомльський район)
- Устилуг (Волинська область, Володимир-Волинський район)
- Рава-Руська (Львівська область, Жовківський район)
- Краківець (Львівська область, Яворівський район)
- Смільниця (Львівська область, Старосамбірський район)
- Грушів (Львівська область, Яворівський район)
- Угринів(Львівська область, Яворівський район)
- Ужгород (Закарпатська область, Ужгородський район)
- Малий Березний(Закарпатська область, Великоберезнянський район)
- Чоп "Тиса" (Закарпатська область, Ужгородський район)
- Дзвінкове (Закарпатська область, Берегівський район)
- Косино (Закарпатська область, Берегівський район)
- Лужанка (Закарпатська область, Берегівський район)
- Вилок (Закарпатська область, Виноградівський район)
- Дякове (Закарпатська область, Виноградівський район)
- Солотвино (Закарпатська область, Тячівський район)
- Порубне (Чернівецька область, Глибоцький район)
- Мамалига (Чернівецька область, Кельменецький район)
- Кельменці (Чернівецька область, Кельменецький район)
- Росошани (Чернівецька область, Кельменецький район)
- Сокиряни (Чернівецька область, Сокирянський район)
- Паланка "Маяки-Удобне"(Одеська область, Білгород-Дністровський район)
- Старокозаче (Одеська область, Білгород-Дністровський район)
- Бронниця (Вінницька область, Могилів-Подільський район)
- Рені (Одеська область, Ренійський район)
- Могилів-Подільськийь (Вінницька область, м. Могилів-Подільський)
- Нові Трояни (Одеська область, Болградський район)
- Табаки (Одеська область, Болградський район)
- Мілове (Луганська область, Міловський район)
- Просяне (Луганська область, Марківський район)
- Танюшівка (Луганська область, Новопсковський район)
- Чугунівка (Харківська область, Великобурлуцький район)
- Плетинівка (Харківська область, Вовчанський район)
- Гоптівка(Харківська область, Дергачівський район)
- Велика Писарівка (Сумська область, Великописарівський район)
- Бачівськ (Сумська область, Глухівський район)
- Юнаківка (Сумська область, Сумський район)
- Грем'яч (Чернігівська область, Новгород-Сіверський район)
- Сеньківка (Чернігівська область, Городнянський район)
- Нові Яриловичі (Чернігівська область, Ріпкинський район)
- Вільча (Київська область, Поліський район)
- Виступовичі (Житомирська область, Овруцький район)
- Городище (Рівненська область, Дубровицький район)
- Доманове (Волинська область, Рантнівський район)
- Прикладники (Рівненська область, Зарічненський район)
- Дольськ(Волинська область, Любешівський район)
- Пулемець (Волинська область, Шацький район)
- Славутич (Чернігівська область, Чернігівський район)
- Катеринівка (Сумська область, Глухівський район)
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