Метро, ТРЦ та сполучення між регіонами: що саме хоче закрити МОЗ

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Міністерство охорони здоров'я виступає за обмеження роботи громадського транспорту, роботи торгово-розважальних центрів та пересування всередині країни.

Відповідне звернення міністра охорони здоров'я Іллі Ємця опублікувало в неділю ввечері МОЗ.

"Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини", - йдеться в заяві.

Станом на вечір неділі, з 16 березня усі торгово-розважальні заклади, включаючи ресторани, зоопарки, фітнес-клуби та стадіони закрили Одеса та Львів.

У Львівській області також запровадили обмеження на пересування в рамках регіону.

Як і рекомендує МОЗ, дозволили роботу лише аптек, продуктових магазинів та заправок.

Загалом міністерство рекомендує запровадити дистанційний режим роботи для всіх працівників, де це можливо, а також переглянути та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб

Транспорт та пересування

Ілля Ємець також закликав обмежити пересування всередині країни та переглянути режим роботи громадського транспорту.

Обмеження, зокрема, хочуть запровадити щодо метро та залізничного транспорту.

"Ми будемо рекомендувати зміну графіка громадського транспорту, щоб мінімізувати скупчення людей в одному місці", - відповів у неділю на брифінгу на уточнення про метро та залізницю головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Але остаточне рішення щодо обмеження руху транспорту має ухвалити окремо Кабінет міністрів, пояснив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

МОЗ внесе свої рекомендації. Уряд ухвалить рішення під час засідання, ймовірно, в понеділок або в середу.

Лікарні перепрофілюють

Міністр охорони здоров'я також повідомив, що всі лікарні перепрофілюють в інфекційні, планові операції перенесуть. Оперувати будуть лише в ургентних випадках.

Самоізоляція - найефективніший спосіб запобігти поширенню хвороби, заявив міністр.

"Закликаю всіх українців не бути легковажними. Це той час, коли необхідно не панікувати, а мобілізуватися, зібрати всі сили та допомогти собі, своїм близьким та своїм співгромадянам. Зараз ще є можливість не допустити жахливої трагедії на території всієї України", - йдеться в заяві Ємця.

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