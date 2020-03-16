Коронавірус: в Україні вже п'ять випадків

Копирайт изображения UNIAN

В Україні лабораторно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом, обидва в Чернівецькій області.

Таким чином, в країні вже офіційно було п'ять заражень, повідомляє Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ).

Раніше в Чернівецькій області було вже два випадки коронавірусу. 3 березня захворів чоловік, який нещодавно повернувся з Італії.

12 березня захворів 64-річний чоловік, дружина якого повернулася з Італії напередодні.

13 березня у Радомишлі Житомирської області померла 71-річна жінка, яка до того була в Польщі.

У той же час за кордоном від коронавірусу лікується шість українців, повідомляє Міністерство закордонних справ у Facebook

В цілому центр отримав 94 підозри на коронавірус. Лабораторія центру дослідила понад 500 зразків.

МОЗ нагадує уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ, дотримуватися мінімальної дистанції — 1,5 метра.

Крім того, не варто торкатися свого обличчя, зокрема очей, носа та рота, термічно обробляти продукти, а в разі перших симптомів ГРВІ невідкладно звернутися до свого сімейного лікаря.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!