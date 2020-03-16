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У світі зареєстрували вже понад 169 тис. захворілих, з них 6513 - померли, понад 77 тис. - одужали.

У Європі в лідерах за захворюваністю - Італія, Іспанія та Франція.

Саме тут зафіксували найбільшу кількість смертей за добу.

В Італії за 24 години померли 368 людей, відтак за весь час від вірусу в країні померли 1 809 людей.

В Іспанії померли 97 людей, загальна кількість смертей склала 288, у Франції 29, загальна кількість - 120, у Великій Британії 14 загиблих, загальна кількість - 35.

У світі наразі за темпами зараження лідирує Іран. Від коронавірусу у цій країні вже загинули 724 людини, кількість заражених, за офіційними даними, 14 тис. осіб

Захворіла Ольга Куриленко

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Заразилася коронавірусом американська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка у 2008 році зіграла "дівчину Джеймса Бонда" у черговій екранізації про британського шпигуна.

"Хворію вже майже тиждень. Температура і слабкість - мої основні симптоми. Будьте обережні і ставтесь до цього серйозно", - написала вона в своєму Instagram.

Актриса запевнила, що сидить вдома в ізоляції.

Коронавірус надовго?

Національна служба охорони здоров'я (NHS) Великої Британії повідомляє, що епідемія коронавірусу може тривати аж до вести 2021 року. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на таємний звіт організації.

Експерти очікують, що в Британії захворіє 80% мешканців, майже 8 млн британців знадобиться госпіталізація.

За даними видання, вперше фахівці офіційно визнали, що вірус може поширюватися протягом такого тривалого часу.

Закриті кордони та карантин

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Низка європейських країн закривають кордони через коронавірус. В неділю вночі кордони закрила Польща.

Австрія розширила список країн, громадянам яких тимчасово обмежили в'їзд. Туди включили, зокрема, Україну, Росію, Велику Британію та Нідерланди.

У понеділок свої кордони для Білорусі закрила Росія.

Обмеження на в'їзд іноземців вводить також Німеччина. Тут, як і в низці інших європейських країн, оголошують суворий карантин.

В Ірландії, зокрема, закривають всі паби і бари, святкування дня Святого Патріка 17 березня скасовують.

Нідерланди закривають секс-клуби в знаменитому районі "червоних ліхтарів" в Амстердамі, а також заклади, де продають марихуану.

У неділю напередодні введення заборони в закладах з "травичкою" були довгі черги.

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