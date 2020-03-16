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У розпал карантину, який запровадили через коронавірус, люди масово скуповують не лише медичні маски чи певні продукти, але й туалетний папір.

Цей гігієнічний товар у важкі часи має підвищений попит не лише в Україні, але і в світі.

Туалетний папір в останні дні активно розкуповували в США, Європі, Австралії, Японії та Новій Зеландії, йдеться в матеріалі World Economic Forum.

Чому саме туалетний папір має такий шалений попит в час епідемії коронавірусу?

"Туалетний папір символізує контроль", - пояснює Нікі Едвардс, викладачка Квінслендського технологічного університету з питань громадського здоров'я та соціальної роботи.

"Коли люди чують про коронавірус, вони бояться втратити контроль, а туалетний папір виглядає як спосіб, принаймні, забезпечити гігієну та чистоту", - каже вона.

Для людей туалетний папір - це елемент контролю та безпеки, погоджується доктор Браян Кук з Університету Мельбурна.

"Для західної людини є так званий "фу-ефект", коли йдеться про гігієну без використання туалетного паперу, - пояснює він. - До того ж людям подобається відчувати, що вони "щось роблять", коли відчувають небезпеку".

Є і більш прагматичний фактор, додає Кук, багато хто використовує туалетний папір замість носовичків під час застуди.

Крім того, туалетний папір абсолютно точно належить до товарів, які не псуються, і тому ними справді можна запастись, каже доктор Девід Саведж з Університету Ньюкасла.

"Я не знаю напевно, але підозрюю, що більшість людей купують туалетний папір лише тоді, коли він закінчується, а це може стати проблемою, якщо вам треба бути в ізоляції на два тижні", - вважає науковець.

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