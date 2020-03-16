Коронавірус: чому люди розкуповують туалетний папір під час карантину
У розпал карантину, який запровадили через коронавірус, люди масово скуповують не лише медичні маски чи певні продукти, але й туалетний папір.
Цей гігієнічний товар у важкі часи має підвищений попит не лише в Україні, але і в світі.
Туалетний папір в останні дні активно розкуповували в США, Європі, Австралії, Японії та Новій Зеландії, йдеться в матеріалі World Economic Forum.
- Коронавірус: що він робить з організмом
- Не цілувати і не цілуватись: як не заразитись коронавірусом у церкві
- "Ніхто не знає, що буде завтра". Що кажуть про карантин українці в Італії
Чому саме туалетний папір має такий шалений попит в час епідемії коронавірусу?
"Туалетний папір символізує контроль", - пояснює Нікі Едвардс, викладачка Квінслендського технологічного університету з питань громадського здоров'я та соціальної роботи.
"Коли люди чують про коронавірус, вони бояться втратити контроль, а туалетний папір виглядає як спосіб, принаймні, забезпечити гігієну та чистоту", - каже вона.
Для людей туалетний папір - це елемент контролю та безпеки, погоджується доктор Браян Кук з Університету Мельбурна.
"Для західної людини є так званий "фу-ефект", коли йдеться про гігієну без використання туалетного паперу, - пояснює він. - До того ж людям подобається відчувати, що вони "щось роблять", коли відчувають небезпеку".
Є і більш прагматичний фактор, додає Кук, багато хто використовує туалетний папір замість носовичків під час застуди.
Крім того, туалетний папір абсолютно точно належить до товарів, які не псуються, і тому ними справді можна запастись, каже доктор Девід Саведж з Університету Ньюкасла.
"Я не знаю напевно, але підозрюю, що більшість людей купують туалетний папір лише тоді, коли він закінчується, а це може стати проблемою, якщо вам треба бути в ізоляції на два тижні", - вважає науковець.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!