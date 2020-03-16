Заборона для іноземців і черги: що відбувається на українських кордонах
Україна з 16 березня закрила кордони та вже завертає іноземців, а Польща і Словаччина не пропускають українців.
Суттєвих проблем немає, всі товари їдуть, запевняють на митниці.
Що відбувається на кордонах - розповідає ВВС News Україна.
- Як повернутися в Україну: що радять українцям, які застрягли за кордоном через коронавірус
- Які прикордонні пункти закривають через коронавірус. Повний список
- "Ніхто не знає, що буде завтра". Що кажуть про карантин українці в Італії
З півночі 16 березня Україна закрила близько сотні пунктів пропуску на кордоні. Ще у майже півсотні пунктів пропуску заборонили пішохідний перехід кордону.
Свої обмеження на в'їзд запровадила з 15 березня Польща, а з 13 березня - Словаччина. Українці зараз не можуть в'їхати до цих країн.
Наразі на кордоні України і Польщі працює лише три пункти пропуску - "Дорогуськ-Ягодин", "Гребенне-Рава-Руська" і "Корчова-Краківець".
Потрапити з України до Польщі через ці пункти пропуску можуть лише поляки, а також іноземці, які мають у Польщі родину або посвідку на проживання.
У Державній прикордонній службі радять перед поїздками перевіряти інформацію про роботу українських та іноземних пунктів пропуску, розповідає речник Андрій Демченко.
Слідкувати за тим, що закрили, а що працює на час карантину, можна на карті пунктів пропуску.
При в'їзді в Україну всім міряють температуру. Станом на ранок на виїзд з України черг не було, розповів пан Демченко.
А от на в'їзд є проблеми. Зокрема, на пішохідний пункт пропуску "Шегині" з польського боку вночі прибули кілька сотень людей, які не змогли перейти кордон, бо цей пункт закрили.
Вони відправились на сусідній "Корчова-Краківець", який працює, але там лише автомобільне сполучення.
"Люди підсаджувалися в автобуси, автомобілі, щоб перейти кордон. Ми звернулися до місцевої влади. Виділили автобуси і близько 500 людей забрали з польської сторони", - розповів Андрій Демченко.
Зменшення працюючих пунктів веде до черг на кордоні. Станом на ранок було відомо про близько 200 автомобілів з польського боку в пункті "Краківець".
Пан Демченко розповів, що прикордонники посилили кількість нарядів.
"2,5 км перед кордоном їхали 9 годин, - розповідає про нічний перетин кордону Польщі з Україною киянин Артур, - Тут було скільки людей і стільки автобусів! Я такого не бачив ще".
За його словами, сам кордон від одного ПП до іншого пройшли швидко, перевіряли усіх дуже організовано.
"Поляки випускали дуже швидко. Все робилось на відстані. А наші теж швидко, температуру міряли. Так швидко митницю я ще не проходив".
З опівночі прикордонники не пропустили до України 50 іноземців.
З 17 березня в Україні припиняють авіасполучення, не пропускатимуть автобуси і потяги.
До країни можна буде заїхати лише на автомобілі і лише громадянам України. Іноземців випускати будуть, впускати - ні.
Про рух товарів
Що стосується переміщення товарів, то його не припинили.
"З точку зору руху товарів, з точку зору експорту, імпорту, який має потрапляти в країну, ситуація під контролем", - заявив на брифінгу в Києві голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
При цьому він визнає, що логістика буде дещо сповільнена, бо авто проходять санітарну обробку, а водіям міряють температуру.
За словами Нефьодова, тих пунктів пропуску, які залишилися, а це по 1-2 з сусідніми країнами, має вистачити для руху товарів.
"Якоїсь паніки, що у нас буде нестача якоїсь продукції не відповідає дійсності", - сказав пан Нефьодов.
Він розповів, що у пункті "Ягодин" є скупчення авто, це вирішують у ручному режимі, посилюють кількість співробітників митниці.
Що закрили?
- Рава-Руська (Львівська область, Жовківський район) - залізничний
- Шегині (Львівська область, Мостиський район) - автомобільний (пішохідний)
- Хирів (Львівська область, Старосамбірський район) - залізничний
- Малі Селменці (Закарпатська область, Ужгородський район) - пішохідний
- Тересва(Закарпатська область, Тячівський район) - залізничний
- Ділове (Закарпатська область, Рахівський район) - залізничний
- Орлівка(Одеська область, смт Орлівка) - морський, поромний, річковий
- Ізмаїл (Одеська область, Ізмаїльський район) - річковий
- Вилкове(Одеська область, Кілійський район) -річковий
- Кілія (Одеська область, Кілійський район) - річковий
- Мамалига (Чернівецька область, Новоселицький район) - залізничний
- Подвір'ївка (Чернівецька область, Кельменецький район) - автомобільний
- Зелена (Чернівецька область, Кельменецький район)- автомобільний
- Кельменці (Чернівецька область, Кельменецький район) - залізничний
- Вашківці (Чернівецька область, Сокирянський район) - автомобільний
- Сокиряни (Чернівецька область, Сокірянський район) - автомобільний
- Ямпіль (Вінницька область, м. Ямпіль) - річковий
- Цекинівка (Вінницька область, Ямпільський район) - поромний
- Цекинівка (Вінницька область, Ямпільський район) - річковий
- Велика Косниця (Вінницька область, Ямпільський район) - річковий
- Велика Косниця (Вінницька область, Ямпільський район) - автомобільний
- Грабарівка (Вінницька область, Піщанський район) - автомобільний
- Болган (Вінницька область, Піщанський район) - автомобільний
- Студена(Вінницька область, Піщанський район) - автомобільний
- Олексіївка (Одеська область, Кодимський район) - автомобільний
- Шершенці (Одеська область, Кодимський район) - автомобільний
- Домниця (Одеська область, Подільський район) - автомобільний
- Тимкове (Одеська область, Кодимський район) - автомобільний
- Станіславка (Одеська область, Подільський район) - автомобільний
- Федосіївка (Одеська область, Окнянський район) - автомобільний
- Дубове(Одеська область, Окнянський район) - автомобільний
- Платонов (Одеська область, Окнянський район) - автомобільний
- Йосипівка (Одеська область, Захарівський район) - автомобільний
- Павлівка (Одеська область, Захарівський район) - автомобільний
- Великоплоське (Одеська область, Великомихайлівський район) - автомобільний
- Слов'яносербка (Одеська область, Великомихайлівський район) - автомобільний
- Гребеники (Одеська область, Великомихайлівський район) - автомобільний
- Розалівка (Одеська область, Роздільнянський район) - автомобільний
- Кучурган (Одеська область, Роздільнянський район) - автомобільний
- Градинці (Одеська область, Біляївський район) - автомобільний
- Лісне (Одеська область, Тарутинський район) - автомобільний
- Серпневе (Одеська область, Тарутинський район) - автомобільний
- Карабуцени, пункт контролю (Одеська область, Тарутинський район) - залізничний
- Малоярославець (Одеська область, Тарутинський район) - автомобільний
- Залізничне (Одеська область, Болградський район) - автомобільний
- Виноградівка (Одеська область, Болградський район) - автомобільний
- Долинське (Одеська область, Ренійський район) - автомобільний
- Болград, пункт контролю (Одеська область, Болградський район) - залізничний
- Мілове(Луганська область, Міловський район) - пішохідний
- Сиротине (Луганська область, Троїцький район) - автомобільний, пішохідний
- Піски (Харківська область, Дворічанський район) - автомобільний
- Одноробівка (Харківська область, Золочівський район) - залізничний
- Олександрівка (Харківська область, Золочівський район) - автомобільний, пішохідний
- Вовчанськ (Харківська область, Вовчанський район) - залізничний
- Журавлівка (Харківська область, Дергачівський район) - автомобільний
- Стрілеча (Харківська область, Харківський район) - автомобільний, пішохідний
- Козача Лопань (Харківська область, Дергачівський район) - залізничний
- Пушкарне (Сумська область, Краснопільський район) - залізничний
- Покровка (Сумська область, Краснопільський район) - автомобільний
- Грабовське (Сумська область, Краснопільській район) - автомобільний, пішохідний
- Волфіне(Сумська область, Білопільський район) - залізничний
- Ворожба, пункт контролю (Сумська область, Білопільський район) - залізничний
- Рижівка(Сумська область, Білопільський район) - автомобільний
- Середина-Буда (Сумська область, Середино-Будський район) - автомобільний, пішохідний
- Миколаївка (Чернігівська область, Семенівський район) - автомобільний
- Деревини (Чернігівська область, Городнянський район) - автомобільний, пішохідний
- Ільмівка(Чернігівська область, Городнянський район) - автомобільний, пішохідний
- Добрянка (Чернігівська область, Ріпкинський район) - автомобільний, пішохідний
- Кам'янка (Чернігівська область, Ріпкинський район) - річковий
- Майдан Копищенський (Житомирська область, Олевський район) - автомобільний
- Переброди (Рівненська область, Дубровицький район) - автомобільний, пішохідний
- Вичівка (Рівненська область, Зарічненський район) - автомобільний, пішохідний
- Самари (Волинська область, Ратнівський район) - автомобільний
- Тур (Волинська область, Ратнівський район) - автомобільний, пішохідний
- Гута (Волинська область, Ратнівський район) - автомобільний, пішохідний
- Піща (Волинська область, Шацький район) - автомобільний
- Ужгород (Закарпатська область, м. Ужгород) - повітряний
- Івано-Франківськ (Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ) - повітряний
- Тернопіль (Тернопільська область, м. Тернопіль) - повітряний
- Хмельницький (Хмельницька область, м. Хмельницький) - повітряний
- Ізмаїл (Одеська область, м. Ізмаїл) - повітряний
- Лиманське (Одеська область, Роздільнянський район) - повітряний
- Кульбакіне (Миколаївська область, м. Миколаїв) - повітряний
- Маріуполь (Донецька область, м. Маріуполь) - повітряний
- Кривий Ріг (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг) - повітряний
- Суми (Сумська область, м. Суми) - повітряний
- Рівне (Рівненська область, м. Рівне) - повітряний
- Озерне, Житомир (Житомирська область, м. Житомир) - повітряний
- Черкаси(Черкаська область, м. Черкаси) - повітряний
- Полтава(Полтавська область, м. Полтава) - повітряний
- Сокольники (Харківська область, м. Харків) - повітряний
- Портопункт Миколаївське морське агентство - філіал державної компанії "Укррибпром", пункт онтролю (Миколаївська область, Заводський район) - морський
- Скадовський морський торговельний порт(Херсонська область, Скадовський район) - морський
- Київський річковий порт (м. Київ) - річковий
Пункти пропуску, де перекривають пішохідний прохід (тобто можна перетинати лише на транспорті):
- Ягодин (Волинська область, Любомльський район)
- Устилуг (Волинська область, Володимир-Волинський район)
- Рава-Руська (Львівська область, Жовківський район)
- Краківець (Львівська область, Яворівський район)
- Смільниця (Львівська область, Старосамбірський район)
- Грушів (Львівська область, Яворівський район)
- Угринів(Львівська область, Яворівський район)
- Ужгород (Закарпатська область, Ужгородський район)
- Малий Березний(Закарпатська область, Великоберезнянський район)
- Чоп "Тиса" (Закарпатська область, Ужгородський район)
- Дзвінкове (Закарпатська область, Берегівський район)
- Косино (Закарпатська область, Берегівський район)
- Лужанка (Закарпатська область, Берегівський район)
- Вилок (Закарпатська область, Виноградівський район)
- Дякове (Закарпатська область, Виноградівський район)
- Солотвино (Закарпатська область, Тячівський район)
- Порубне (Чернівецька область, Глибоцький район)
- Мамалига (Чернівецька область, Кельменецький район)
- Кельменці (Чернівецька область, Кельменецький район)
- Росошани (Чернівецька область, Кельменецький район)
- Сокиряни (Чернівецька область, Сокирянський район)
- Паланка "Маяки-Удобне"(Одеська область, Білгород-Дністровський район)
- Старокозаче (Одеська область, Білгород-Дністровський район)
- Бронниця (Вінницька область, Могилів-Подільський район)
- Рені (Одеська область, Ренійський район)
- Могилів-Подільськийь (Вінницька область, м. Могилів-Подільський)
- Нові Трояни (Одеська область, Болградський район)
- Табаки (Одеська область, Болградський район)
- Мілове (Луганська область, Міловський район)
- Просяне (Луганська область, Марківський район)
- Танюшівка (Луганська область, Новопсковський район)
- Чугунівка (Харківська область, Великобурлуцький район)
- Плетинівка (Харківська область, Вовчанський район)
- Гоптівка(Харківська область, Дергачівський район)
- Велика Писарівка (Сумська область, Великописарівський район)
- Бачівськ (Сумська область, Глухівський район)
- Юнаківка (Сумська область, Сумський район)
- Грем'яч (Чернігівська область, Новгород-Сіверський район)
- Сеньківка (Чернігівська область, Городнянський район)
- Нові Яриловичі (Чернігівська область, Ріпкинський район)
- Вільча (Київська область, Поліський район)
- Виступовичі (Житомирська область, Овруцький район)
- Городище (Рівненська область, Дубровицький район)
- Доманове (Волинська область, Рантнівський район)
- Прикладники (Рівненська область, Зарічненський район)
- Дольськ(Волинська область, Любешівський район)
- Пулемець (Волинська область, Шацький район)
- Славутич (Чернігівська область, Чернігівський район)
- Катеринівка (Сумська область, Глухівський район)
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!