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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців не подорожувати, особливо до Єгипту.

Він розповів, наприклад, що вже після повідомлення про закриття кордонів туроператори відправляли чартери до Єгипту.

"Люди, вам брутально брешуть, щоб на вас заробляти і губити ваше здоров'я. Туроператорів, які зараз агітують вас виїжджати в дешеві тури, не цікавить ваше майбутнє і ваше здоров'я. Їх цікавить виключно їхня економічна модель, їхній заробіток", - заявив Кулеба.

За даними міністра, зараз в Єгипті перебувають кілька сотень українців. Деякі з них - на карантині в місцевих готелях.

До Шарм-ель-Шейху прибув український консул, щоб допомогти громадянам і підключити до процесу туроператорів, аби тягар евакуації не брала на себе лише держава.

"Туроператори, які так героїчно завезли людей до Єгипту в останні дні, повинні повернути людей назад", - заявив він.

Загалом у системі МЗС зареєструвався 1 791 українець. Всім їм потрібна допомога для повернення в Україну.

"Ніхто не буде забутий", - запевнив Кулеба.

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