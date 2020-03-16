Вакцина проти коронавірусу: коли її вперше випробують на людях

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У понеділок, 16 березня у США проведуть перше випробування вакцини від пандемічного коронавірусу на людях.

45 здорових добровольців отримають ін'єкцію у дослідницькому центрі Kaiser Permanente у Сіетлі.

Вакцина не може викликати Covid-19, натомість містить нешкідливий генетичний код, скопійований з вірусу, що викликає захворювання.

Експерти кажуть, що знадобиться ще багато місяців, щоб дізнатися, чи працюватиме ця вакцина, або інші, які наразі досліджують.

Вчені у всьому світі проводять дослідження пришвидшеними темпами.

Це перше випробування на людях, яке фінансує Національний інститут здоров'я, під час якого оминули звичайну для таких тестувань стадію - перевірку, що вакцина може викликати імунну реакцію у тварин.

Водночас біотехнологічна компанія Moderna Therapeutics, яка розробила вакцину, стверджує, що процес її виготовлення був ​​випробуваним та перевіреним.

"Ця вакцина використовує наявну технологію. Її зробили за найвищими стандартами, з використанням елементів, безпечних для людей. За тими, хто бере участь у випробуванні, будуть дуже ретельно спостерігати", - каже доктор Джон Трегонінг, експерт із інфекційних хвороб Імперського коледжу Лондона.

"Так, це дуже швидко - але це перегони з вірусом, і це робиться на благо людства", - додає він.

Типові вакцини проти вірусів - наприклад, від кору - роблять з ослабленого або вбитого вірусу.

Але вакцину mRNA-1273 не виготовляли ​​з вірусу, який викликає Covid-19.

Натомість вона містить короткий сегмент генетичного коду, скопійованого з вірусу, який вчені змогли відтворити у лабораторії.

Науковці сподіваються, що це допоможе імунній системі організму боротися з реальною інфекцією.

Добровольцям дадуть різні дози експериментальної вакцини.

Загалом кожному з них зроблять дві ін'єкції з інтервалом у 28 днів у передпліччя.

Але навіть якщо ці початкові випробування пройдуть добре, для того, щоб будь-яка потенційна вакцина стала доступною для населення, може знадобитися до 18 місяців.

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