Вакцина проти коронавірусу: коли її вперше випробують на людях
У понеділок, 16 березня у США проведуть перше випробування вакцини від пандемічного коронавірусу на людях.
45 здорових добровольців отримають ін'єкцію у дослідницькому центрі Kaiser Permanente у Сіетлі.
Вакцина не може викликати Covid-19, натомість містить нешкідливий генетичний код, скопійований з вірусу, що викликає захворювання.
Експерти кажуть, що знадобиться ще багато місяців, щоб дізнатися, чи працюватиме ця вакцина, або інші, які наразі досліджують.
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Вчені у всьому світі проводять дослідження пришвидшеними темпами.
Це перше випробування на людях, яке фінансує Національний інститут здоров'я, під час якого оминули звичайну для таких тестувань стадію - перевірку, що вакцина може викликати імунну реакцію у тварин.
Водночас біотехнологічна компанія Moderna Therapeutics, яка розробила вакцину, стверджує, що процес її виготовлення був випробуваним та перевіреним.
"Ця вакцина використовує наявну технологію. Її зробили за найвищими стандартами, з використанням елементів, безпечних для людей. За тими, хто бере участь у випробуванні, будуть дуже ретельно спостерігати", - каже доктор Джон Трегонінг, експерт із інфекційних хвороб Імперського коледжу Лондона.
"Так, це дуже швидко - але це перегони з вірусом, і це робиться на благо людства", - додає він.
Типові вакцини проти вірусів - наприклад, від кору - роблять з ослабленого або вбитого вірусу.
Але вакцину mRNA-1273 не виготовляли з вірусу, який викликає Covid-19.
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Натомість вона містить короткий сегмент генетичного коду, скопійованого з вірусу, який вчені змогли відтворити у лабораторії.
Науковці сподіваються, що це допоможе імунній системі організму боротися з реальною інфекцією.
Добровольцям дадуть різні дози експериментальної вакцини.
Загалом кожному з них зроблять дві ін'єкції з інтервалом у 28 днів у передпліччя.
Але навіть якщо ці початкові випробування пройдуть добре, для того, щоб будь-яка потенційна вакцина стала доступною для населення, може знадобитися до 18 місяців.
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