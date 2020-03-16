Зеленський хоче зупинити залізницю та метро через коронавірус

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Президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, у якому рекомендує уряду з 18 березня зупинити залізничне та автобусне сполучення всередині країни через загрозу розповсюдження коронавірусу.

"Мініфраструктури з 12:00 дня 18 березня заборонити авіа, автобусне та залізничне міжміське та міжобласне перевезення. Заборонити роботу метрополітенів", - заявив президент.

"Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб - у маршрутних таксі й таксі і до 20 осіб - у тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - йдеться у зверненні.

В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної інфекції - Чернівецькій та Житомирській - запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня.

Володимир Зеленський рекомендує заборонити приймати відвідувачів закладам культури, фітнес-центрам, кафе та іншим закладам харчування, ресторани та кафе зможуть організувати доставку їжі.

"Заборонити проведення масових заходів до 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів усіх церков я дуже прошу з розумінням поставитися до цієї ситуації", - сказав президент.

Тисяча гривень і ліки від "Укрпошти"

Президент також рекомендував подбати про громадян похилого віку.

"Громадяни, які отримують пенсію, менше пяти тисяч гривень, мають отримати доплату у розмірі однієї тисячі гривень", - заявив Володимир Зеленський.

Він доручив "Укрпошті" розробити механізми доставки ліків для людей похилого віку.

Президент очікує від НБУ, Міністерства фінансів, банків програму кредитних канікул для малого та середнього бізнесу та концепцію податкових змін.

Також рекомендовано обмежити експорт продуктів харчування - за визначеним урядом переліком.

Робота Ради

Президент також вважає недопустимим зміни у роботі Верховної Ради.

"Парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, гепрокурора", - сказав президент.

Депутати планували зробити перерву в роботі парламенту до квітня у зв'язку з карантином

У вівторок, 17 березня, заплановане позачергове засідання Верховної Ради.

За словами президента, усі органи влади мають продовжити роботу у звичайному режимі.

Президент рекомендує Міністерству охорони здоров'я тимчасово заборонити планові операції, а здійснювати лише термінові та невідкладні заходи. Також медзаклади мають підготувати до прийому та лікування важких хворих.

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