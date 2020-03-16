У Києві є два випадки коронавірусу

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У Києві зафіксували перші випадки коронавірусу, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, в Україні вже зафіксували 7 випадків зараження, один з них - летальний (у жінки з Житомирщини).

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Також в понеділок стало відомо, що в Чернівецькій лікарні померла жінка, у якої була підозра на коронавірус.

Деякі ЗМІ спочатку повідомили, що жінка померла від коронавірусу. Однак обласна влада пояснила, що причиною смерті є неврологічна патологія.

"Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19, результати очікуємо найближчим часом", - повідомляє Чернівецька ОДА.

Хвора перебувала в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні, смерть констатували о 19 годині вечора. Поки що невідомо, чи був у неї коронавірус.

"Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції", - йдеться в повідомленні ОДА.

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