Закритий кордон: як повернутися в Україну? Випуск новин 16.03.2020

  • 16 березня 2020

У випуску 16 березня:

  • Україна закриває кордони. Ви почуєте, чи надовго - і що робити тим, хто застряг в інших країнах?
  • Іспанці під замком. Ви побачите, як коронавірус зупинив життя у Мадриді.
  • І дізнаєтеся, як правильно чистити ваш телефон.

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