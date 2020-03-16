Закритий кордон: як повернутися в Україну? Випуск новин 16.03.2020
- 16 березня 2020
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У випуску 16 березня:
- Україна закриває кордони. Ви почуєте, чи надовго - і що робити тим, хто застряг в інших країнах?
- Іспанці під замком. Ви побачите, як коронавірус зупинив життя у Мадриді.
- І дізнаєтеся, як правильно чистити ваш телефон.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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