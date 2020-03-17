Метро, залізниця і ресторани: що саме вирішив закрити уряд

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Кабінет міністрів постановив обмежити пасажирські перевезення по всій території України.

Під заборону, зокрема, потрапляють залізничні, авіаперевезення та метро, йдеться в повідомленні за результатами засідання уряду.

Метро і міський транспорт

Як і вимагав президент Володимир Зеленський, з 17 березня до 3 квітня Кабмін постановив заборонити роботу метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі.

Втім, вранці у вівторок метро в Києві працювало. Працівники метрополітену кажуть, що ніякої команди від керівництва поки не отримували, а як буде далі - не знають.

З 18 березня до 3 квітня заборонять перевозити більше 10 пасажирів в трамваях, тролейбусах, автомобілях та автобусах.

Залізниця та літаки

З 18 березня до ухвалення окремого рішення заборонили перевозити пасажирів залізницею.

Окремі рейси можливі, але рішення щодо них будуть ухвалювати спеціально.

Заборона стосується також авіасполучення та міжміських пасажирських перевезень автобусами чи маршрутками.

Масові заходи, ресторани та магазини

З 17 березня уряд заборонив проведення всіх масових заходів, в яких бере участь понад 10 осіб.

В тому числі, йдеться про культурні, розважальні, соціальні та релігійні заходи.

З цього ж дня заборонено роботу ресторанів, кафе, ТРЦ, фітнес-центрів тощо.

Заклади громадського харчування можуть працювати лише через доставку.

Зачиняються магазини, окрім тих, де продають харчі, пальне, засоби гігієни та лікарські засоби.

Також працюватимуть банки та страхові компанії.

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