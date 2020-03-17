Штрафи за порушення карантину: Рада ввела надзвичайні заходи через коронавірус
Верховна Рада постановила звільнити від ПДВ лікарські товари і медичні вироби та ввела відповідальність за порушення карантину.
Відповідний законопроєкт парламент ухвалив у вівторок на позачерговому засіданні.
Штрафи
Кодекс про адміністративні правопорушення парламент доповнив положенням, яке передбачає відповідальність за порушення правил карантину та санітарно-гігієнічних норм.
За такі дії для громадян передбачили штраф від 17 тис. до 34 тис. гривень, а для посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень.
Крім того, Рада у Кримінальному кодексі посилила відповідальності за порушення санітарних правил і норм, якщо таке порушення призвело до поширення захворювання.
Штраф за такі дії вирішили збільшити з 1700 гривень до 17-51 тис. гривень.
Крім того, якщо раніше ця стаття передбачала також покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців та обмеження волі до 3 років, тепер покарання може передбачати також позбавлення волі на строк до 3 років.
Залишається положення про позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, якщо такі дії спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки.
Особливі закупівлі та податки для медичних засобів
Відповідно до законопроєкту, тимчасово закупівлю товарів та обладнання для боротьби з коронавірусом будуть проводити без застосування процедур, передбачених законом "Про публічні закупівлі".
За такі товари будуть проводити стовідсоткову передоплату.
Також ліки, медичні засоби та обладнання для боротьби з коронавірусом звільнять від сплати ввізного мита та ПДВ.
Кабмін буде здійснювати контроль за цінами.
Робота з дому
Крім того, Рада надала право власникам змінювати режим роботи закладів, підприємств, установ, різноманітних організацій, щоб дозволити працівникам максимально працювати з дому.
Доплати медпрацівникам
Рада також встановила додаткові доплати до зарплати медпрацівникам та іншим особам, які залучені до ліквідації коронавірусу.
Йдеться про доплату розміром до 200% від зарплати на період боротьби з коронавірусом.
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