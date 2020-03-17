Штрафи за порушення карантину: Рада ввела надзвичайні заходи через коронавірус

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Верховна Рада постановила звільнити від ПДВ лікарські товари і медичні вироби та ввела відповідальність за порушення карантину.

Відповідний законопроєкт парламент ухвалив у вівторок на позачерговому засіданні.

Штрафи

Кодекс про адміністративні правопорушення парламент доповнив положенням, яке передбачає відповідальність за порушення правил карантину та санітарно-гігієнічних норм.

За такі дії для громадян передбачили штраф від 17 тис. до 34 тис. гривень, а для посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Крім того, Рада у Кримінальному кодексі посилила відповідальності за порушення санітарних правил і норм, якщо таке порушення призвело до поширення захворювання.

Штраф за такі дії вирішили збільшити з 1700 гривень до 17-51 тис. гривень.

Крім того, якщо раніше ця стаття передбачала також покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців та обмеження волі до 3 років, тепер покарання може передбачати також позбавлення волі на строк до 3 років.

Залишається положення про позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, якщо такі дії спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки.

Особливі закупівлі та податки для медичних засобів

Відповідно до законопроєкту, тимчасово закупівлю товарів та обладнання для боротьби з коронавірусом будуть проводити без застосування процедур, передбачених законом "Про публічні закупівлі".

За такі товари будуть проводити стовідсоткову передоплату.

Також ліки, медичні засоби та обладнання для боротьби з коронавірусом звільнять від сплати ввізного мита та ПДВ.

Кабмін буде здійснювати контроль за цінами.

Робота з дому

Крім того, Рада надала право власникам змінювати режим роботи закладів, підприємств, установ, різноманітних організацій, щоб дозволити працівникам максимально працювати з дому.

Доплати медпрацівникам

Рада також встановила додаткові доплати до зарплати медпрацівникам та іншим особам, які залучені до ліквідації коронавірусу.

Йдеться про доплату розміром до 200% від зарплати на період боротьби з коронавірусом.

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