Хроніки коронавірусу: Шенген зачиняється, а Том Хенкс одужав
Європейський Союз має намір централізовано закрити кордони через епідемію коронавірусу.
Єврокомісія пропонує ввести заборону на в'їзд до країн Шенгенської зони на 30 днів з полудня вівторка.
В'їжджати до "шенгену" зможуть лише громадяни країн ЄС, їхні родичі, дипломати та іноземці з правом на постійне проживання в країнах ЄС.
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Президент Франції Емманюель Макрон, уряд якого в понеділок запровадив посилений карантинний режим, переконаний, що безпрецедентні заходи безпеки є необхідними.
"Ми на війні", - заявив він.
До Криму не пустять
Державна прикордонна служба України закрила контрольні пункти в'їзду в Крим до 3 квітня, виконавши цим розпорядження Кабінету міністрів.
Пропускати на територію півострова будуть лише українців та членів їхніх сімей, які зареєстровані в Криму.
З Криму пропускатимуть лише українців, які проживають в інших регіонах України.
Том Хенкс з дружиною видужали
Американський актор Том Хенкс та його дружина Ріта Вілсон, у яких минулого тижня під час зйомок в Австралії діагностували коронавірус, залишили лікарню.
Вони отримали необхідне лікування і зараз перебувають на самоізоляції в Квінсленді.
Минулого тижня 63-річний Хенкс у своєму Instagram поскаржився на втому, біль в тілі і застуду. Тести показали, що у актора та його дружини - коронавірус.
Футболісти "Валенсії" заразились
У 35% футболістів та персоналу футбольного клубу "Валенсія" виявили коронавірус. У всіх у них немає симптомів, запевняє керівництво клубу.
Але вони перебувають вдома на самоізоляції.
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