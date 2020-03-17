"Раду на карантин!" Попри заборону під парламентом мітингують

У вівторок під парламентом зібралося близько сотні людей, які вимагають відправити Раду на карантин.

Перед цим Кабмін заборонив всі масові заходи, на яких збиратимуться більше десяти людей, однак Верховна Рада планує продовжити ухвалювати закони.

У респіраторах і протигазах

Учасники акції перед початком позачергового засідання парламенту утворили перед ним символічний коридор. Коли через нього проходили депутати, скандували "Карантин".

Загалом на акцію зібралося близько сотні людей, частина з них - у масках, респіраторах чи протигазах.

Також біля акції зібралися кілька десятків поліцейських і нацгвардійців, вони також у масках.

Ситуація спокійна, конфліктів між правоохоронцями та учасниками акції не виникало.

Проти чого виступають?

Один з організаторів акції - лідер партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко - у розмові з BBC News Україна пояснив її мету.

За його словами, раніше голова парламенту Дмитро Разумков анонсував, що в умовах карантину планує працювати у профільних комітетах, а не голосувати за закони у сесійній залі.

"Але після цього вийшов президент, який за Конституцією не має жодного права вказувати парламенту, і розказав, що Рада має працювати, щоб ухвалити всі ці питання, які вони не приймали, боячись вулиці: від земельного питання до питання виборів на Донбасі", - розповів Гудименко.

"І тепер ми зібралися тут, бо ми проти того, щоб користуючись мораторієм на вуличні заходи і зібрання понад десяти людей, влада голосувала за все, що завгодно: від призначення… Венедиктової генеральним прокурором до питання змін закону про вибори у частині виборів на окупованій території", - додав він.

Також серед учасників акції: партії "Національний корпус", "Свобода", "Асоціація фермерів та приватних землевласників України".

Вони виступають проти ухвалення закону про продаж землі.

Що каже президент

Раніше президент Володимир Зеленський закликав депутатів продовжувати роботу над законами.

"На мою думку, зміна плану роботи Верховної Ради недопустима. Зараз у ситуації світової пандемії та загрози глобальної фінансової кризи, парламент України має ухвалювати життєво важливі для економіки закони, впроваджувати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора України", - наголосив він у понеділок.

"Швидкі реформи - це швидка допомога для економіки. Без них - економічна кома. І це не питання. Це відповідь", - додав президент.

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