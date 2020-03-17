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У ніч на вівторок уряд анонсував закриття метро у Києві, Харкові та Дніпрі - одразу з 17 березня і до 3 квітня.

Утім, станом на ранок вівторка метрополітен у всіх трьох містах працював. Чи будуть його зупиняти?

Закрити метро

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столичний метрополітен 17 березня працюватиме до 23:00.

"Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно з рішенням урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен", - розповів він.

"Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня", - додав Віталій Кличко.

Він також повідомив, що "наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро".

"Закликаю киян піклуватися про своє здоров»я та безпеку і залишатися вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих - еористуватися засобами індивідуального захисту", - додав Віталій Кличко.

У Харкові

А у Харкові метро перекриють трохи раніше.

"Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20:00 17 березня", - повідомили у Харківській міськраді.

Про те, як працюватиме харківський наземний транспорт, обіцяють повідомити пізніше.

Також у Харкові обіцяють організувати підвіз людей до продуктових магазинів і лікарень.

"Схема автобусних маршрутів буде розроблена до кінця дня. Наприклад, є дуже багато маршрутів, які підвозять виключно до метрополітену, і вони втрачають свою актуальність", - розповів заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов.

Нові маршрути мають опублікувати на сайті міськради.

Інформація про те, коли закриють метро у Дніпрі, ще уточнюється.

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