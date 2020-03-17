Коронавірус: Укрзалізниця зупиняється. Що треба знати та як повернути кошти за квитки
З середи 18 березня "Укрзалізниця" через коронавірус зупиняє всі свої пасажирські поїзди - від електричок до потягів між областями.
Водночас там обіцяють повернути гроші за квитки всім, чий потяг скасували.
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Які саме потяги скасовують
"Укрзалізниця" скасовує всі внутрішні пасажирські перевезення в Україні.
Починаючи з 18 березня скасовуються всі:
- поїзди між областями (далекого прямування);
- регіональні потяги;
- приміські електрички;
- міські електрички.
Раніше вже скасували експрес до аеропорту "Бориспіль".
Водночас вантажні перевезення не зупиняються.
Список скасованих поїздів
В "Укрзалізниці" опублікували повний список поїздів далекого прямування, які скасовують через карантин, а також дату, з якої скасовують кожний конкретний потяг.
Судячи з переліку, деякі поїзди (наприклад, 124/123 Київ-Костянтинівка чи 235/236 Київ-Ужгород) не будуть курсувати вже з 17 березня.
Як очікується, заборона триватиме до початку квітня - до окремого рішення уряду.
Як зв'язатися
В "Укрзалізниці" також нарікають, що через перевантаження контактних телефонів не всі пасажири можуть отримати консультації.
Тому просять стежити за акаунтами залізниці в соцемережах Facebook і Telegram.
"Якщо ви не бачите відповідей на свої запитання на офіційних ресурсах, просимо писати нам у Facebook Messenger", - радять в "Укрзалізниці".
Як повернути квитки
В "Укрзалізниці" обіцяють повернути кошти за всі невикористані квитки.
Причому відшкодувати ці гроші обіцяють у повному обсязі (за звичайних умов сума, яку повертають за квитки, залежить від того, коли саме їх здають, та є меншою від повної вартості).
Гроші за квитки, придбані онлайн, обіцяють повернути на ту саму картку протягом 30 днів.
"Якщо кошти повертаються з вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернений пасажиру на карту окремим платежем", - відзначають в "Укрзалізниці".
Квитки ж, які купували у касах, можна буде повернути протягом місяця з дати відправлення скасованого потяга.
В "Укрзалізниці" запевняють, що часу, щоб повернути ці кошти, вистачить усім, тому просять пасажирів "не поспішати на вокзали повертати квитки й не піддавати своє життя загрозі, перебуваючи в натовпі".
Залізничники додають, що намагатимуться виділити достатньо готівки для відшкодування.
"У випадках, коли відсутня достатня кількість готівки, гаситься квиток і пасажир може звернутися за своїми коштами у будь-який зручний день упродовж шести місяців. При цьому кошти повертаються протягом 3-5 днів з моменту звернення пасажира", - відзначають в "Укрзалізниці".
Що з вокзалами
Також з 12:00 18 березня закриють всі вокзали.
Працюватимуть там лише каси для повернення квитків.
Для цього запускатимуть лише по десять людей за раз.
А до кінця вівторка обіцяють відкрити максимальну кількість кас на всіх вокзалах, щоб зменшити черги.
Деякі поїзди все ж їздитимуть
Паралельно з цим уряд повідомляє, що все ж дозволить "Укрзалізниці" окремі поїзди.
Для кожного з таких внутрішніх потягів ухвалюватимуть спеціальне рішення в Мінінфраструктури і МОЗ.
А дозвіл на міжнародні поїзди даватимуть Мінінфраструктури, МЗС та Держприкордонслужба.
Про які саме рейси може йти мова, залізничники не уточнюють.
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