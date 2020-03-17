Копирайт изображения Сергій Донцов / Укрзалізниця

З середи 18 березня "Укрзалізниця" через коронавірус зупиняє всі свої пасажирські поїзди - від електричок до потягів між областями.

Водночас там обіцяють повернути гроші за квитки всім, чий потяг скасували.

Які саме потяги скасовують

Копирайт изображения Укрзалізниця Image caption Тепер електричок ми не побачимо мінімум до початку квітня

"Укрзалізниця" скасовує всі внутрішні пасажирські перевезення в Україні.

Починаючи з 18 березня скасовуються всі:

поїзди між областями (далекого прямування);

регіональні потяги;

приміські електрички;

міські електрички.

Раніше вже скасували експрес до аеропорту "Бориспіль".

Водночас вантажні перевезення не зупиняються.

Список скасованих поїздів

В "Укрзалізниці" опублікували повний список поїздів далекого прямування, які скасовують через карантин, а також дату, з якої скасовують кожний конкретний потяг.

Судячи з переліку, деякі поїзди (наприклад, 124/123 Київ-Костянтинівка чи 235/236 Київ-Ужгород) не будуть курсувати вже з 17 березня.

Як очікується, заборона триватиме до початку квітня - до окремого рішення уряду.

Як зв'язатися

В "Укрзалізниці" також нарікають, що через перевантаження контактних телефонів не всі пасажири можуть отримати консультації.

Тому просять стежити за акаунтами залізниці в соцемережах Facebook і Telegram.

"Якщо ви не бачите відповідей на свої запитання на офіційних ресурсах, просимо писати нам у Facebook Messenger", - радять в "Укрзалізниці".

Як повернути квитки

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В "Укрзалізниці" обіцяють повернути кошти за всі невикористані квитки.

Причому відшкодувати ці гроші обіцяють у повному обсязі (за звичайних умов сума, яку повертають за квитки, залежить від того, коли саме їх здають, та є меншою від повної вартості).

Гроші за квитки, придбані онлайн, обіцяють повернути на ту саму картку протягом 30 днів.

"Якщо кошти повертаються з вирахуванням комісії, її розмір буде також автоматично повернений пасажиру на карту окремим платежем", - відзначають в "Укрзалізниці".

Квитки ж, які купували у касах, можна буде повернути протягом місяця з дати відправлення скасованого потяга.

В "Укрзалізниці" запевняють, що часу, щоб повернути ці кошти, вистачить усім, тому просять пасажирів "не поспішати на вокзали повертати квитки й не піддавати своє життя загрозі, перебуваючи в натовпі".

Залізничники додають, що намагатимуться виділити достатньо готівки для відшкодування.

"У випадках, коли відсутня достатня кількість готівки, гаситься квиток і пасажир може звернутися за своїми коштами у будь-який зручний день упродовж шести місяців. При цьому кошти повертаються протягом 3-5 днів з моменту звернення пасажира", - відзначають в "Укрзалізниці".

Що з вокзалами

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Також з 12:00 18 березня закриють всі вокзали.

Працюватимуть там лише каси для повернення квитків.

Для цього запускатимуть лише по десять людей за раз.

А до кінця вівторка обіцяють відкрити максимальну кількість кас на всіх вокзалах, щоб зменшити черги.

Деякі поїзди все ж їздитимуть

Паралельно з цим уряд повідомляє, що все ж дозволить "Укрзалізниці" окремі поїзди.

Для кожного з таких внутрішніх потягів ухвалюватимуть спеціальне рішення в Мінінфраструктури і МОЗ.

А дозвіл на міжнародні поїзди даватимуть Мінінфраструктури, МЗС та Держприкордонслужба.

Про які саме рейси може йти мова, залізничники не уточнюють.

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