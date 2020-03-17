Євро-2020 з футболу скасували через пандемію коронавірусу. Коли відбудеться
Європейська футбольна асоціація скасувала проведення у червні цього року чемпіонату Європи з футболу.
Проведення турніру перенесли на літо 2021 року.
17 березня відбулось позачергове засідання представників усіх національних футбольних федерацій Європи через відеозв'язок. У ньому брали участь представники 55 національних асоціацій.
Головне питання, яке обговорювали, - майбутнє проведення Євро-2020 та інших турнірів через спалах коронавірусу у Європі.
Як повідомляє кореспондент ВВС з питань спорту Саймон Стоун, УЄФА намагалась тримати у таємниці ухвалене під час відеоконференції рішення до остаточного схвалення виконкомом.
Проте норвезька асоціація опублікувала домовленість.
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Багато країн вже призупинили свої футбольні першості, а низка країн Європи, зокрема, Україна, Італія та Франція - запровадили повний карантин і заборону на пересування.
Раніше УЄФА вже відклала на невизначений термін проведення матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
У багатьох країнах Європи цілі клуби пішли на карантин через виявлення коронавірусу у гравців чи тренерів.
Клуби навіть почали скасовувати тренування.
Євросоюз також розглядає можливість тимчасово обмежити вїзд до Шенгенської зони.
Україна як і багато інших країн Європи вже заборонили будь-яке авіаційне сполучення.
Коли відбудеться
Чемпіонат Європи з футболу мав розпочатись 12 червня цього року, а завершитись 12 липня.
Змагання мали відбутись одразу у 12 містах різних країн Європи: Амстердамі, Баку, Більбао, Бухаресті, Будапешті, Копенгагені, Дубліні, Глазго, Лондоні, Мюнхені, Римі та Санкт-Петербурзі.
Збірна України з футболу мала грати у Амстердамі та Бухаресті.
Зараз відомо, що Євро-2021 відбудеться 11 червня - 11 липня.
Наразі ще не відомо, чи ігри відбудуться у тих самих містах.
Також УЄФА ще не оголосила про те, що буде з квитками, купленими на Євро-2020.
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