Євро-2020 з футболу скасували через пандемію коронавірусу. Коли відбудеться

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Європейська футбольна асоціація скасувала проведення у червні цього року чемпіонату Європи з футболу.

Проведення турніру перенесли на літо 2021 року.

17 березня відбулось позачергове засідання представників усіх національних футбольних федерацій Європи через відеозв'язок. У ньому брали участь представники 55 національних асоціацій.

Головне питання, яке обговорювали, - майбутнє проведення Євро-2020 та інших турнірів через спалах коронавірусу у Європі.

Як повідомляє кореспондент ВВС з питань спорту Саймон Стоун, УЄФА намагалась тримати у таємниці ухвалене під час відеоконференції рішення до остаточного схвалення виконкомом.

Проте норвезька асоціація опублікувала домовленість.

Багато країн вже призупинили свої футбольні першості, а низка країн Європи, зокрема, Україна, Італія та Франція - запровадили повний карантин і заборону на пересування.

Раніше УЄФА вже відклала на невизначений термін проведення матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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У багатьох країнах Європи цілі клуби пішли на карантин через виявлення коронавірусу у гравців чи тренерів.

Клуби навіть почали скасовувати тренування.

Євросоюз також розглядає можливість тимчасово обмежити вїзд до Шенгенської зони.

Україна як і багато інших країн Європи вже заборонили будь-яке авіаційне сполучення.

Коли відбудеться

Чемпіонат Європи з футболу мав розпочатись 12 червня цього року, а завершитись 12 липня.

Змагання мали відбутись одразу у 12 містах різних країн Європи: Амстердамі, Баку, Більбао, Бухаресті, Будапешті, Копенгагені, Дубліні, Глазго, Лондоні, Мюнхені, Римі та Санкт-Петербурзі.

Збірна України з футболу мала грати у Амстердамі та Бухаресті.

Зараз відомо, що Євро-2021 відбудеться 11 червня - 11 липня.

Наразі ще не відомо, чи ігри відбудуться у тих самих містах.

Також УЄФА ще не оголосила про те, що буде з квитками, купленими на Євро-2020.

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