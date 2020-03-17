Коронавірус у Києві: без масок в транспорт не пускатимуть
З 18 березня у Києві у громадський транспорт не пускатимуть людей без захисної маски.
Про це заявив перший заступник керівника КМДА Микола Поворозник.
"З 18 березня допуск пасажирів у транспорт буде виключно у масках. Пасажирів, у яких не буде масок, не пустять", - заявив він.
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За словами чиновника, співробітники поліції та державної санітарно-епідеміологічної служби будуть контролювати кількість пасажирів у транспорті.
З 18 березня у Києві припиняється транспортне сполучення з іншими регіонами країни.
З 23.00 17 березня зупиняється метро, яке не працюватиме до 3 квітня.
Згідно з рішення уряду, в маршрутки, автобуси та тролейбуси не пускатимуть більше 10 пасажирів.
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