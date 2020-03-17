Мораторій на перевірки та відстрочка РРО. Які зміни для бізнесу під час коронавірусу

Копирайт изображения UNIAN

Депутати ухвалили низку змін до Податкового кодексу та інших законів, аби підтримати бізнес - переважно дрібний - за умов поширення коронавірусу.

Серед найважливіших - тимчасове скасування штрафів та перевірок, а також відтермінування запровадження касових апаратів.

"Поширення захворювання, в першу чергу призведе до зниження економічної активності в країні та світі і як наслідок зупинення роботи деяких суб'єктів господарювання", - вважають автори законопроєкту.

Саме тому, на їхню думку, треба негайно допомогти платникам податків на період карантину.

Копирайт изображения UNIAN

Зокрема, йдеться про такі кроки:

не застосовувати штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 30 квітня 2020 року (крім порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії; відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу; порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах які застосовуються на загальних підставах; порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати),

за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду (крім порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії; відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу; порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах які застосовуються на загальних підставах; порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати), з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня , а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню,

платникам податків , а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню, запровадити мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 18 травня 2020 року , розпочаті перевірки тимчасово припиняються,

документальних та фактичних , розпочаті перевірки тимчасово припиняються, подовжити до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи,

термін подання про майновий стан і доходи, не нараховувати і не сплачувати у період з 1 березня року по 30 квітня 2020 року плат у за землю ,

, об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

з 1 березня по 30 квітня 2020 року ФОП и та ті, хто займається незалежною професійною діяльністю, звільнені від сплати ЄСВ, але страховий стаж за ними зберігаються,

та ті, хто займається незалежною професійною діяльністю, звільнені від сплати ЄСВ, але страховий стаж за ними зберігаються, з 1 березня по 30 квітня 2020 року не сплачуються штрафи за несвоєчасну чи неповну сплату єдиного внеску, несвоєчасне подання звітності,

за несвоєчасну чи неповну сплату єдиного внеску, несвоєчасне подання звітності, з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня , а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню,

платникам єдиного внеску , а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню, відтермінування обов'язкового використання розрахункових касових апаратів ( РРО ) до 1 січня 2021 року для ФОПів, що продають лікарські засоби та виробів медичного призначення, до 1 квітня 2021 року для ФОПів у галузі інтернет-торгівлі, закладів громадського харчування, торгівлю товарами секонд-хенд,

обов'язкового використання розрахункових касових апаратів ( ) для ФОПів, що продають лікарські засоби та виробів медичного призначення, для ФОПів у галузі інтернет-торгівлі, закладів громадського харчування, торгівлю товарами секонд-хенд, так само до 1 січня 2021 року відтерміновані і санкції за невикористання РРО до 1 січня 2021 року.

Крім того, змінюється також і порядок виплати лікарняних на час "перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я, а також й на самоізоляції під медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій".

З 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року позичальник звільняється від відповідальності перед кредитором за несплату кредитів.

Разом із тим, виглядає, що ці заходи здаються самому бізнесу або недостатніми, або зовсім не тими, що варто було б робити за нинішньої ситуації.

"Wow! Мій бізнес врятовано: законопроєкт #3220 звільнив мене на два місяці від сплати ЄСВ! І можу "зекономити" аж цілих 2,078.12 грн", - пише у Facebook Юрій Панін.

Напередодні Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила низку пропозицій до влади щодо того, як можна підтримати бізнес та економіку за поширення коронавірусу та карантину. Серед першої п'ятірки пропозицій із реальними змінами співпадають лише одна. Зокрема, ЄБА пропонувала таке:

Забезпечення співпраці з МВФ. Запровадження першочерговості митного оформлення вантажних транспортних засобів з поставками товарів медичного та санітарно-гігієнічного призначення, щоб мінімізувати перебої в постачанні цих дуже важливих товарів. Критично важливо також залишити без обмежень імпорт продуктів харчування і палива та не допустити обмеження вантажних перевезень через пункти пропуску. Продовження роботи продовольчих магазинів та магазинів, які реалізують товари першої необхідності (засоби гігієни та господарські товари) у великих торгово-розважальних комплексах, а у випадку обмеження роботи закладів громадського харчування - залишення можливості кур'єрської доставки замовлень ресторанному бізнесу України. Забезпечення своєчасного та прозорого адміністрування податків, особливо, в частині реєстрації податкових накладних з ПДВ та акцизного податку. Водночас, важливо подовжити терміни на подання скарг в рамках адміністративного оскарження рішень ДПС України. Скасування штрафних санкцій та нарахування пені за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, несвоєчасне подання податкових декларацій та несвоєчасну сплату податків мінімум на період до 1 червня 2020 року.

Там також наводять приклади заходів, до яких вдаються інші країни задля підтримки бізнесу:

"До прикладу, Данія надаватиме відстрочку платникам зі сплати ПДВ, Британія планує запроваджувати зниження податків і видачу кредитів для малому бізнесу, у Франції бізнес зможе отримати відстрочку зі сплати податків і виплат до соціальних фондів".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!