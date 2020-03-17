Копирайт изображения Getty Images Image caption Тоді як акції більшості компаній падають, а самі компанії скорочують працівників, Amazon оголосив про набір додаткових робітників

Через погані новини навколо масового розповсюдження коронавірусу світом ви можете багато нервуватися, погано спати і мати постійне відчуття тривоги. Але чи відбувається у світі щось позитивне?

BBC News Україна спробувала з'ясувати.

Amazon залучить тисячі нових працівників

У той час, як багато компаній змушені відправляти своїх працівників у безоплатні відпустки та на карантин, Amazon збирається винайняти додаткові 100 тисяч працівників для складських приміщень та служб доставки у США.

Велетень інтернет-торгівлі також повідомив про підвищення зарплатні для співробітників у Британії, США та Європі - на 2 фунти, 2 долари та 2 євро за годину відповідно. Загалом ці підвищення коштуватимуть компанії близько 350 млн доларів.

Можливості потужної компанії наразі перебувають під тиском через різке зростання замовлень від покупців, які намагаються не ходити в магазини і замовляють товари он-лайн.

Тестування вакцини почалося

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У США розпочали перші випробування вакцини від пандемічного коронавірусу на людях.

45 здорових добровольців отримали ін'єкцію у дослідницькому центрі Kaiser Permanente у Сіетлі.

Вакцина не може викликати Covid-19, натомість містить нешкідливий генетичний код, скопійований з вірусу, що викликає захворювання.

Втім, експерти кажуть, що знадобиться ще багато місяців, щоб дізнатися, чи працюватиме ця вакцина, або інші, які наразі досліджують.

Нідерланди не йдуть на самоізоляцію

Копирайт изображения AFP Image caption У часи коронавірусу в Нідерландах вишукувалися черги до точок продажу легальної у цій країні марихуани

Тоді, як ЄС закриває своє зовнішні кордони, прем'єр-міністр Марк Рютте у зверненні до нації заявив, що Нідерланди не огороджуватиме себе від зовнішнього світу.

Він вважає, що нав'язування повного блокування "може здатися привабливим з першого погляду, але експерти відзначають, що це не буде справою днів або тижнів. При такому сценарії нам фактично доведеться закрити нашу країну на рік або навіть довше з усіма наслідками, що випливають з цього".

Замість цього уряд Нідерландів вирішив максимально контролювати ризик вірусу, щоб створити імунітет до вірусу - який може "зайняти місяці або навіть довше" - і переконатися, що лікарні мають достатньо можливостей допомагати хворим пацієнтам.

Нідерланди також продовжать судовий розгляд справи МН17, проте у закритому режимі.

Статистика одужання

Станом на сьогодні у світі зареєстрували 182 406 випадки захворювання COVID-19, з них 79 433 людини одужали. Це понад 43% від тих, хто захворіли.

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