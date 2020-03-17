Копирайт изображения ВВС Image caption Курси валют в обмінках 17 березня

У Національному банку визнають "певні складності з наявністю готівкового долара" впродовж останніх днів, проте твердять, що контролюють ситуацію. Поки що там не збираються запроваджувати якісь обмеження на ринку.

"НБУ не розглядає запровадження якихось обмежень, - заявив заступник голови НБУ Олег Чурій під час дистанційного брифінгу, додавши, що такий крок "матиме негативний ефект".

Від початку року НБУ витратив на підтримку гривні близько 1 млрд доларів. Але лише за минулий тиждень населення придбало 300 млн доларів, нерезиденти - 8 млн доларів, а загальний попит на валюту перевищив 2 млрд доларів.

"Більшу частину валюти купили українські компанії, які купували цю валюту для оплати за імпортними контрактами, а також для платежів за борговими зобов'язаннями", - заявив Олег Чурій.

Утім, як запевняють в НБУ, валютні резерви країни - 25 млрд доларів - є цілком достатніми, аби підтримати ринок.

Нині, за словами представників Нацбанку, усі заявки на купівлю валюти задовольняються. Що ж до дефіциту готівкових доларів, то тут, як твердять в НБУ, проблеми виникли через траспортні обмеження останніх днів, пов'язані із поширенням коронавірусу.

В НБУ очікують покращення ситуації найближчим часом із налагодженням альтернативних шляхів доставки, - "рейси будуть найближчим часом" і це дозволить "задовольнити попит на готівкові долари".

Загалом, радять в НБУ, треба не панікувати і максимально переходити на безготівкові форми розрахунків.

"Єдине, про що ми говоримо як обмеження - відвідування (банківських) відділень. Це задля збереження вашого здоров'я", - заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Вона також повідомила, що НАцбанк веде переговори із комерційними банками щодо зниження тарифів на безготівкові операції населення.

Разом із тим, у вівторок НБУ знизив офіційний курс одразу на 53 копійки - до 27,06 грн за долар.

На 1 січня цього року офіційний курс гривні до долара становив 23,68 грн за долар. За минулий рік гривня зміцнилася на майже 20%.

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