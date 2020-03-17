Тести на коронавірус: питання і відповіді
"Ми маємо один заклик для всіх країн - тестувати, тестувати і ще раз тестувати. Перевіряйте кожен підозрілий випадок (на коронавірус - Ред.)", - з таким закликом виступив доктор Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ.
У Великій Британії на коронавірус перевірили вже 44 тисячі людей, у Південній Кореї щодня перевіряють по кілька тисяч.
В Україні перевірили близько 500.
Що відбувається з тестами на коронавірус в Україні, де можна зробити тести, наскільки вони точні, скільки коштують?
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Як перевіряють на коронавріус?
Існує два види тестів на коронавірус - експрес тести і лабораторні тести.
Експрес тест роблять 10-15 хвилин. Для цього беруть мазок з носа. Цей тест може зробити будь-який лікар у будь-яких умовах, навіть вдома.
Лабораторна перевірка - це коли тести роблять лише у вірусологічних лабораторіях зі спеціальним обладнанням методом ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція).
Цей метод застосовують у багатьох сферах - від криміналістики до наукових експериментів. За його допомогою, наприклад, виявляють спадкові хвороби або встановлюють батьківство.
Тест методом ПЛР роблять близько 5 годин плюс час на доставку матеріалів, бо такі лабораторії є лише у спеціально обладнаних лікарнях.
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Наскільки точні тести на коронавріус?
Лабораторний тест є точнішим за експрес тест.
Якщо експрес тест негативний, це ще не означає, що людина здорова. Цей тест лише показує, чи є у людини антитіла до коронавірусу.
"Антитіла виробляються не відразу, а лише через деякий час після інфікування", - пояснює Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст.
За його словами, виявити інфікованого пацієнта в перші дні важко: якщо людина захворіла вчора, то сьогодні експрес тест не покаже хвороби.
Проте хворобу на ранніх стадіях може показати досілдження методом ПЛР.
"Сенс робити ці експрес тести все ж є, бо якщо маємо пацієнта з пневмонією, робимо йому тест і він має позитивний результат, то ми на 95% знаємо, що це коронавірус",- говорить лікар.
Скільки є тестів і де їх роблять?
У всіх обласних центрах України і в Києві є обладнані лабораторії і фахівці для перевірок на коронавірус методом ПЛР.
Проте для цього потрібно мати спецільні тест-системи.
У МОЗ розповіли ВВС News Україна, що в Україні є тест-системи, яких достатньо для перевірки близько тисячі людей методом ПЛР.
Кілька тисяч тестів є у Житомирі, Тернополі, Дніпрі, Вінниці, Києві, Рівному, Львову, Запоріжжі.
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В уряді обіцяють привезти ще 10 млн експрес тестів до кінця тижня в Україну. Проте, наприклад, на Чернігівщині не провели ще жодної перевірки, бо тест-систем немає, розповіли у Чернігівській ОДА.
Також експрес тести є у деяких приватних клініках, але там вони швидко закінчуються.
Коли роблять тести на коронавірус?
В Україна на коронавірус перевірили близько 500 людей. У сімох знайшли коронавірус.
Тести роблять за таких умов:
- якщо людина приїхала з країни, де є спалах,
- якщо людина контактувала з людьми, які приїхали з такої країни,
- якщо має симптоми коронавірусу - температура, сухий кашель, ломота у м'язах,
- якщо є негативний результат тесту на грип.
При цьому, як розповіли ВВС News Україна у МОЗ, у кожному окремому випадку лікар ухвалює рішення, робити тест чи ні.
У соцмережах користувачі часто скаржаться, що навіть за всіх чинників їм відмовляли у тестах на коронавірус. Такою історією поділилась блогер і волонетрка Дана Ярова, яка, за її словами, кілька днів не могла зробити тест на коорнавірус. Хоча вона була дуже хвора і була за кордоном.
Проте лікарі кажуть, що іноді інформація про наявність тестів у лікарні призводить до безпідставних звернень до лікаря.
Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко обурується, що налякані коронавірусом люди навіть без симптомів викликають швидку і приїздять до лікарні, бо просто хочуть пройти такий тест на коронавірус.
Скільки коштує тест на коронавірус?
У державних клініках і експрес тести, і перевірку методом ПЛР роблять безкоштовно, але за рішенням лікаря і якщо є симптоми.
У приватних клініках експрес тести коштують близько 1500 грн. Але там тести швидко закінчились.
Що робити, якщо ви захворіли?
Якщо ви маєте підвищену температуру, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та розкажіть йому історію подорожей і можливих контактів з хворими, радять у МОЗ.
Якщо ви нещодавно повернулися з країни, де є спалах, і маєте всі ці симптоми, то краще дзвоніть вашому лікарю, а не йдіть до лікарні.
"Ускладнене дихання, відчуття нестачі кисню - ці ознаки потребують негайного звернення до стаціонару, бо лише там можуть надати реальну допомогу", - говорить відомий лікар і блогер Євген Комаровський.
При цьому він зазначає, що температура 38 С і кашель - це ще не привід бігти до лікарні і закликає даремно не перевантажувати лікарні й лікарів.
"Це привід зателефонувати своєму лікарю і проінформувати його про це. Нам тепер треба зрозуміти, що таких людей з нетяжкими симптомами буде більшість і якщо зараз вони побіжать в лікарні, тоді буде не до важких хворих", - розповів пан Комаровський в ефірі Шустер LIVE.
Що ще робити?
Якщо у вас є симптоми застуди у першу чергу варто самоізолюватися. Навіть якщо експрес тест дав негативний результат на коронавірус, все одно треба самоізолюватись, радить лікар Юрій Жиграєв.
Будьте на зв'язку з вашим сімейним лікарем. Повідомляйте про погіршення стану здоров'я.
Киянка Ася Чорногоська-Тимочко розповідає, як захворіла після повернення з Риму і прийшла до лікаря у поліклініку.
"Лікарка, почувши мою розповідь, одразу викликала спецбригаду швидкої. Вийшла з кабінету, за кілька хвилин повернулася з захисними халатами, масками, окулярами. Огляд лікарка проводила вже в "екіпіровці", - розповідає дівчина про огляд.
Поки їхала швидка, у відділенні почалася паніка.
За півтори години дівчину забрали до Олександрівської лікарні, де в інфекційному відділенні їй зробили експрес тест на коронавірус і він виявився негативним.
Проте їй все одно рекомендували залишитися вдома на самоізоляції або лягти до лікарні.
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