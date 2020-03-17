Страх вірусу знижує імунітет - огляд ЗМІ

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Читайте у огляді преси у вівторок, 17 березня.

Чим шкідливий страх зараження

Скільки триватиме карантин

Заразна служба в Південній Кореї

Чи виробиться колективний імунітет

Як зробити санітайзер у домашніх умовах

Страх живить коронавірус

Страх вірусу знижує імунітет, переконаний доктор Філ Хаммонд, якого цитує Daily Mail.

Він рекомендує поводитися так, неначе ви уже інфіковані. У такому разі вірус вас не бентежить, але ви можете вберегти більш вразливих до нього людей.

"Є дослідження, які говорять про те, що якщо люди перелякані та збентежені, це може погіршити симптоми та збільшити ризик поствірусної втоми в разі зараження вірусом", - каже медик.

"На додаток до п'яти порцій фруктів та овочів я рекомендую пацієнтам щодня веселитися п'ять разів", - додає він.

Хаммонд також наводить такі поради для здоров'я: "Спілкуйтеся. Вчіться. Будьте активними. Спостерігайте. Допомагайте іншим. Їжте правильно. Відпочивайте. Спіть".

"Можливо, коронавірус - це спосіб природи сказати нам, що час уповільнити темп, подбати один про одного і жити у теперішньому часі", - додає доктор.

А от Guardian пише про висновки вчених, що коронавірус навряд чи можна підхопити повторно.

Про це розповідають головний науковий радник британського уряду сер Патрік Валланс і головний медичний радник прем'єр-міністра Британії професор Кріс Уїтті.

Японська влада повідомила минулого місяця, що начебто повторно інфікувалася жінка. Валланс сказав, що таке може статися, але це рідкісне явище.

Професор Уїтті пояснив, що навіть у випадку відсутності довгострокового імунітету, зберігатиметься короткострокова захищеність від захворювання.

"З огляду на інші вірусні інфекції, дуже ймовірно, що люди вироблятимуть імунітет після того, як перехворіють. Завжди буде виняток, але цього можна було очікувати", - каже професор Медичного університету Брайтона і Сассекса Джона Коена.

Скільки триватиме карантин

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Washington Post розповідає, що тривалість карантину залежить від кількох факторів.

По-перше, від піку захворюваності. Різні країни досягали пікової кількості випадків коронавірусу за різний період: Китай пройшов цей шлях за два місяці, Південна Корея - за півмісяця.

Через обмежене тестування важко спрогнозувати, коли буде пік у США. Там поширення інфекції вже росте експоненційно, як в Італії.

По-друге, навіть після піку необхідні будуть попереджувальні заходи, адже досі зберігається ризик нового спалаху, другої і навіть третьої хвиль епідемії.

По-третє, це залежить від невідомих характеристик вірусу. Ніхто не знає, чи вплине на нього зміна погоди і чи вироблятимуть люди імунітет після одужання.

І нарешті, карантин буде залежати від готовності людей жертвувати власним комфортом заради життя інших.

Наприклад, у Британії не закрили школи і місця великого скупчення людей частково через побоювання спротиву населення, яке може швидко від цього втомитися. Однак експерти розкритикували таку обмежену програму.

Заразна служба

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Щонайменше 46 південнокорейських вірян заразилися коронавірусом через спрей із солоною водою, яка мала їх дезінфікувати, пише Daily Mail.

Це сталося у церкві "Ріки Милосердя" у Сонгнемі поблизу Сеулу. Працівник церкви не витер пляшку зі спреєм, яким розпилювали солону воду у роти парафіян перед входом.

Тестування на вірус дало позитивний результат у шістьох людей 8 березня, а 16 березня уряд повідомив, що вірус виявили ще у 40 парафіян.

Всього у церкви 135 послідовників, з яких 90 відвідують служіння. Усім провели тести.

Пастор церкви сказав, що глибоко жалкує про те, що сталося, і пообіцяв узяти всю вину на себе.

У Південній Кореї станом на 16 березня було 8236 випадків коронавірусу, з яких 74 зареєстровані у той день.

Житель Сонгнему розповідає, що всі великі церкви у місті зупинили служіння, однак "Ріка Милосердя" продовжувала збиратися попри протести сусідів.

Перший спалах коронавірусу в Південній Кореї пов'язують із апокаліптичною сектою Шінь-Чонджу.

Домашній санітайзер

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Австралійський хімік Мішель Вонг поділилася із Daily Mail рецептом саморобного дезінфікуючого засобу для рук.

Її загальна порада полягає в тому, що концентрація алкоголю чи етанолу має бути не меншою за 60 відсотків, щоб знищити вірус.

Щоб зробити санітайзер, треба додати:

третина стакану 96%-го розчину етанолу

чверть чайної ложки 98%-го розчину гліцерину

одна чайна ложка пероксиду водню

півстолова ложка дистильованої води

Це має дати концентрацію етанолу у 80%.

Алкоголь вбиває білок, який оточує вірус, і виводить його з ладу до того, як він може вас інфікувати, каже Вонг.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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