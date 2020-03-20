Рецепт ірландської запіканки з картоплею і капустою

Ця запіканка - нове прочитання традиційної ірландської страви, яку називають колканнон. Її можна їсти як гарнір до м'яса, риби або як самостійну страву.

Інгредієнти: Відварена картопля - 500 г

Капуста - 250 г

Вершки 2 ст. ложки

Сіль і чорний перець

Цибуля - 1-2 шт.

Сало або інший різновид масла для смаження

Потовчіть відварену картоплю, змішайте її з капустою та вершками. Приправте суміш сіллю та перцем.

Обсмажте цибулю на салі чи в олії до золотистого кольору.

Викладіть половину картопляно-капустяної суміші на цибулю, утрамбуйте її і смажте 4-5 хвилин, доки вона добре не підрум'яниться та не стане хрусткою.

Тоді розріжте запіканку на чотири частини, переверніть їх іншим боком та викладіть зверху другу половину картоплі з капустою.

За кілька хвилин знову розріжте і переверніть шматки запіканки, щоб вони підсмажилися з другого боку.

Приготування займе від 15 до 30 хвилин.

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