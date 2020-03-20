Рецепт ірландської запіканки з картоплею і капустою
Ця запіканка - нове прочитання традиційної ірландської страви, яку називають колканнон. Її можна їсти як гарнір до м'яса, риби або як самостійну страву.
Потовчіть відварену картоплю, змішайте її з капустою та вершками. Приправте суміш сіллю та перцем.
Обсмажте цибулю на салі чи в олії до золотистого кольору.
Викладіть половину картопляно-капустяної суміші на цибулю, утрамбуйте її і смажте 4-5 хвилин, доки вона добре не підрум'яниться та не стане хрусткою.
Тоді розріжте запіканку на чотири частини, переверніть їх іншим боком та викладіть зверху другу половину картоплі з капустою.
За кілька хвилин знову розріжте і переверніть шматки запіканки, щоб вони підсмажилися з другого боку.
Приготування займе від 15 до 30 хвилин.
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