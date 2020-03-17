Знаменитості, які підхопили коронавірус

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Коронавірус крокує планетою - хворобу підхоплюють не лише звичайні люди, а й знаменитості зі світу кіно, спорту й політики. Хто захворів?

Кіно

Напередодні стало відомо, що вірус виявили у британського актора Ідріса Ельби та норвежця Крістофера Хів'ю, відомого за роллю Тормунда в серіалі "Гра престолів".

Обидва актори повідомили у соцмережах, що почуваються добре, проте разом із родинами перебувають вдома на самоізоляції.

"Без паніки", - закликав Ельба своїх прихильників у твіттері.

Ельба і Хів'ю - не перші актори, які підхопили коронавірус. До цього про зараження розповіла американська актриса українського походження Ольга Куриленко, найбільш відома за роллю "дівчини Бонда" в екранізації 2008 року.

"Хворію вже майже тиждень. Температура і слабкість - мої основні симптоми. Будьте обережні й ставтесь до цього серйозно", - написала вона в інстаграмі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ольга Куриленко повідомила, що має температуру й відчуває слабкість

Згодом про зараження повідомила й 26-річна акторка Рейчел Метьюз, яка зіграла одну з основних ролей у стрічці "Щасливий день смерті".

Тим часом Том Хенкс та його дружина, акторка Ріта Вілсон, які підхопили коронавірус під час зйомок в Австралії, у вівторок повідомили, що вже пройшли курс лікування. Їх виписали з лікарні, наразі подружжя перебуває в самоізоляції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тома Хенкса та Ріту Вілсон вже виписали з лікарні, вони перебувають в самоізоляції

Спорт

Не оминув коронавірус і світ спорту. Через спалах хвороби на паузу поставили спортивні змагання в багатьох країнах - від футболу й баскетболу до хокею і тенісу.

Одними з перших спортсменів, в яких виявили коронавірус, були футболісти Маноло Габбіадіні з італійської "Сампдорії" і одноклубник Кріштіану Роналду, гравець "Ювентуса" Даніеле Ругані. Далі про позитивний тест на хворобу розповів гравець "Фіорентини" Патрік Кутроне.

Усі троє грають в Італії, де вирує найбільший спалах коронавірусу в Європі. Наразі в країні зафіксували понад 27 тисяч захворювань, 2 158 людей померли.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серед захворілих - одноклубник Кріштіану Роналду в туринському "Ювентусі" Даніеле Ругані

Хворобу діагностували і в головного тренера лондонського "Арсеналу" Мікеля Артети. Весь основний склад команди і персонал клубу, що мали контакти з Артетою, відправили на двотижневу самоізоляцію.

"Я дуже розчарований, - розповів тренер "Арсеналу". - Я здав тест, коли почувався погано. Повернуся до роботи, як тільки мені дозволять".

Позитивний результат також показав тест гравця лондонського "Челсі" Каллума Гадсона-Одойя - втім, після тижневої самоізоляції футболіст повідомив про одужання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гравець "Челсі" Каллум Гадсон-Одойя каже, що вже одужав від хвороби

На самоізоляції перебувають і гравці іспанської "Валенсії" - за попередніми даними, коронавірус виявили в 35% футболістів та персоналу клубу. Серед них - аргентинець Есек'єль Гарай і француз Ельякім Мангала.

Минулого тижня на карантин також відправили усіх футболістів мадридського "Реалу" - після того, як коронавірус виявили в гравця баскетбольної команди "Реалу" Трея Томпкінса: обидві команди могли перетинатися на території спільного тренувального комплексу.

Поєдинки НБА скасували після того як хворобу підхопив гравець "Юта Джаз" Руді Гобер, згодом підозра на коронавірус підтвердилася і в його одноклубника Донована Мітчелла.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Руді Гобер - перший гравець НБА, в якого виявили коронавірус

Політика

Уникнути зараження не змогли й політики та держслужбовці в багатьох країнах.

На початку минулого тижня коронавірус діагностували в заступниці міністра охорони здоров'я Британії і члена парламенту Надін Дорріс. Вона розповідала, що в якийсь момент почувалася "досить кепсько", але припустила, що "найгірше вже позаду".

Image caption Хворобу підхопила заступниця міністра охорони здоров'я Британії

Також підозра на Covid-19 підтвердилася у міністра внутрішніх справ Австралії Пітера Даттона - політика поклали до лікарні, він розповідав, що почувається добре.

Серед заражених і головнокомандувач збройних сил Польщі Ярослав Міка. Хворобу виявили після того, як він повернувся з Німеччини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коронавірус - в дружини Джастіна Трюдо, в нього самого симптомів хвороби немає

До цього позитивний результат на коронавірус показав тест Нікола Дзингаретті, лідера Демократичної партії Італії, яка входить до правлячої коаліції.

На самоізоляції перебуває прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо - упродовж двох тижнів він працюватиме з дому, оскільки коронавірус виявили в його дружини Софі Грегуар-Трюдо. У пресслужбі прем'єра запевняють, що вона почувається добре. В самого прем'єра симтомів хвороби немає.

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