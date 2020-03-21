Рецепт ситного пирога з лососем та картоплею
Ця запіканка - нове прочитання традиційної ірландської страви, яку називають колканнон. Її можна їсти як гарнір до м'яса чи риби або як самостійну страву.
Кіш з лососем та картоплею - вдала страва і для перекусу, і для святкового столу.
Розігрійте духовку до 180C. Розкачайте тісто для пирога, щоб воно набуло форми млинця діаметром 25 см.
Викладіть тісто у форму, покладіть зверху спеціальний папір та засипте туди крупу. Випікайте в духовці 20 хвилин.
Дістаньте папір з крупою, змажте тісто збитим яйцем та залиште в духовці ще на 5 хвилин до золотистої скоринки.
Розкладіть по тісту нарізаний лосось, бекон та картоплю. У мисці збийте яйця, кріп, мускатний горіх, приправте сіллю та перцем і вилийте суміш на пиріг.
Покладіть форму в духовку і запікайте 30-40 хвилин.
Охолодіть пиріг, прикрасьте салатом та подавайте на стіл.
Приготування займе від 30 хвилин до 1 години.
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