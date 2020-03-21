Рецепт ситного пирога з лососем та картоплею

Ця запіканка - нове прочитання традиційної ірландської страви, яку називають колканнон. Її можна їсти як гарнір до м'яса чи риби або як самостійну страву.

Інгредієнти: Пісочне тісто - 225 г

Яйце - 4 шт.

Копчений лосось - 175 г

Підсмажений копчений бекон - 100 г

Відварна нарізана картопля - 100 г

Свіжий кріп - 1 ст. ложка

Сметана - 200 мл

Тертий мускатний горіх - 1 ч. ложка

Сіль і чорний перець

Листя зеленого салату, щоб прикрасити страву

Кіш з лососем та картоплею - вдала страва і для перекусу, і для святкового столу.

Розігрійте духовку до 180C. Розкачайте тісто для пирога, щоб воно набуло форми млинця діаметром 25 см.

Викладіть тісто у форму, покладіть зверху спеціальний папір та засипте туди крупу. Випікайте в духовці 20 хвилин.

Дістаньте папір з крупою, змажте тісто збитим яйцем та залиште в духовці ще на 5 хвилин до золотистої скоринки.

Розкладіть по тісту нарізаний лосось, бекон та картоплю. У мисці збийте яйця, кріп, мускатний горіх, приправте сіллю та перцем і вилийте суміш на пиріг.

Покладіть форму в духовку і запікайте 30-40 хвилин.

Охолодіть пиріг, прикрасьте салатом та подавайте на стіл.

Приготування займе від 30 хвилин до 1 години.

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