Швидкий рецепт яловичини по-ірландськи
Печеня з яловичини - страва, яка вимагає небагато зусиль. Вам доведеться витратити кілька хвилин на те, щоб обсмажити м'ясо та овочі, а потім треба лише зачекати, доки духовка зробить свою справу.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Тим часом поставте велику каструлю на сильний вогонь, обсмажте нарізану шматками яловичину в олії, тоді дістаньте м'ясо.
Поки яловичина смажиться, почистьте і поріжте цибулю, моркву та селеру.
Обсмажте овочі в олії протягом 4-5 хвилин, додайте солі та перцю.
Змішайте яловичину з овочами, висипте все це у велику форму для випікання та долийте бульйон.
Зверху поріжте невеликими шматками очищену картоплю, розкладіть зверху масло, накрийте фольгою і випікайте 1 годину.
Тоді зніміть фольгу та запікайте страву ще 15 хвилин, поки картопля не стане хрусткою та золотисто-коричневою.
Подавати страву слід в глибоких тарілках. Приготування займе - 1-2 години.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!