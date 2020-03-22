Швидкий рецепт яловичини по-ірландськи

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Печеня з яловичини - страва, яка вимагає небагато зусиль. Вам доведеться витратити кілька хвилин на те, щоб обсмажити м'ясо та овочі, а потім треба лише зачекати, доки духовка зробить свою справу.

Інгредієнти: Олія -2 ч. ложки

Стейк яловичини - 1 кг

Цибуля - 2 шт.

Селера - 3 штуки

Морква - 4 шт.

Яловичинний бульйон - 1 л.

Картопля - 1 кг

Несолоне вершкове масло - 25 г

Морська сіль і чорний перець

Розігрійте духовку до 200 градусів. Тим часом поставте велику каструлю на сильний вогонь, обсмажте нарізану шматками яловичину в олії, тоді дістаньте м'ясо.

Поки яловичина смажиться, почистьте і поріжте цибулю, моркву та селеру.

Обсмажте овочі в олії протягом 4-5 хвилин, додайте солі та перцю.

Змішайте яловичину з овочами, висипте все це у велику форму для випікання та долийте бульйон.

Зверху поріжте невеликими шматками очищену картоплю, розкладіть зверху масло, накрийте фольгою і випікайте 1 годину.

Тоді зніміть фольгу та запікайте страву ще 15 хвилин, поки картопля не стане хрусткою та золотисто-коричневою.

Подавати страву слід в глибоких тарілках. Приготування займе - 1-2 години.

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