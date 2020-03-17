Вакцина від коронавірусу: як проходять випробовування

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У США почалися перші клінічні випробування вакцини проти коронавірусу. Фахівці дослідницького центру Kaiser Permanente в Сіетлі зробили щеплення з експериментальною дозою чотирьом добровольцям, повідомила агенція AP.

У вакцині міститься безпечний генетичний код з вірусу, і вона не може заразити людину Covid-19.

За словами експертів, на те, щоб з'ясувати, наскільки ефективна ця та інші вакцини, які перебувають в роботі, потрібно кілька місяців.

Першою людиною, яка отримала щеплення, стала 43-річна мешканка Сіетлу Дженніфер Голлер.

"Це неймовірна можливість зробити щось важливе", - сказала вона агенції АР.

Учені всього світу пильно стежать за розвитком подій.

Клінічні випробування, які фінансує Національний інститут охорони здоров'я, проводять відразу на людях, пропускаючи стадію перевірки препарату на тваринах. Це зазвичай робиться, щоб переконатися, що вакцина активізує імунну систему.

Компанія-виробник вакцини Moderna Therapeutics заявила, що препарат створили за допомогою вже добре перевіреного процесу.

Експерт у сфері інфекційних захворювань з Імперського коледжу Лондона Джон Трегонінг підтвердив, що у цій вакцині застосували вже наявні технології.

"Вона була створена за дуже високими стандартами з використанням технологій, які, як нам відомо, безпечні для застосування на людях. За всіма добровольцями будуть пильно спостерігати. Так, це все робиться дуже швидко, але це змагання з вірусом, а не з колегами вченими, вся ця робота робиться заради людства", - говорить Трегонінг.

Як правило, вакцини, наприклад, проти кору, виробляють з ослаблених або мертвих вірусів. Але вакцина, що одержала назву mRNA-1273, виробляється не з вірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання Covid-19.

У вакцині проти коронавірусу, яку вчені створили в лабораторних умовах, міститься частина генетичного коду, скопійованого з вірусу.

Дослідники сподіваються, що з її допомогою їм вдасться налаштувати імунну систему людини для боротьби з вірусом.

Добровольці отримали різні дози експериментальної вакцини.

Кожному з них зроблять по два щеплення в руку з різницею у 28 днів.

Але навіть якщо випробування пройдуть успішно, може пройти ще 1,5 року, перш ніж вакцина стане загальнодоступною.

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