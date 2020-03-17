"Золота малина": найгірші фільми та актори року

Копирайт изображения Universal Pictures Image caption Кадр із фільму "Коти"

Організатори премії "Золота малина" (Razzie Award), яку традиційно присуджують "найгіршим фільмам і акторам року", оголосили список лауреатів.

"Золоту малину" у 1980 році вигадав американець Джон Вілсон - на противагу "Оскару", офіційній нагороді американської Кіноакадемії.

Переможця премії щороку визначають члени так званого Фонду "Золота малина" - це близько тисячі людей з США та інших країн. Лауреати в кожній з категорій отримують пластикову статуетку у вигляді малини, пофарбованої в золотий колір. У різні роки премію присуджували, зокрема, фільмам "50 відтінків сірого", "Сутінки" та "Трансформери".

Цього року переможцем в номінації "Найгірший фільм" стала стрічка "Коти" - кіноадаптація однойменного мюзиклу.

У стрічці знялося чимало зірок - від Джуді Денч та Ідріса Ельби до Тейлор Свіфт та Дженніфер Хадсон. Але й це не врятувало "Котів" від того, що їх вже кілька місяців називають одним із найбільших кінопровалів останніх років.

Приміром, на відомому агрегаторі рецензій кінокритиків Rotten Tomatoes "Коти" мають рейтинг усього 20%.

"Жодна кількість зірок і знаменитостей не врятує від провалу цю жахливу адаптацію Ллойда Веббера, зняту Томом Хупером", - писало видання Guardian.

Вочевидь, той факт, що фільм вийшов невдалим, визнають навіть актори, що знялися в стрічці, - принаймні, самі вони нерідко кепкували над "Котами" в різних інтерв'ю та телевізійних шоу. А Джуді Денч навіть зізналася, що взагалі не дивилася повну версію фільму.

Бюджет стрічки, за оцінками, склав понад 90 мільйонів доларів, тоді як в прокаті зібрав близько 74 мільйонів.

Найгіршим актором організатори "Золотої малини" визнали Джона Траволту, найгіршою акторкою - Хілларі Дафф.

Окрім "Котів", у список номінантів в категорії "Найгірший фільм" також потрапили стрічки "Фанат", "Привиди Шерон Тейт", "Медея на похороні" і "Рембо: Остання кров".

Минулого року "Золоту малину" отримала комедійна стрічка "Голмс та Ватсон" з Віллом Фереллом і Джоном Рейлі в головних ролях.

У 2018-му це звання дісталося анімаційному фільму "Емоджі муві".

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