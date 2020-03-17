Курс валют: де межа падіння гривні?

Image caption Гривня різко впала за останні кілька днів

Українські компанії та громадяни масово скуповують іноземну валюту у банках на тлі запровадження карантину і закриття кордонів через поширення коронавірусу.

У вівторок заступник голови НБУ Олег Чурій повідомив, що з початку року регулятор витратив на підтримку гривні вже 1 млрд доларів, у резерві залишається 25 млрд дол.

За його словами, за останні п'ять робочих днів попит на валюту склав 2,1 млрд доларів, з них населення купило 300 млн.

"Велику частину валюти купили українські компанії, які придбали цю валюту для сплати імпортних контрактів та для платежів по боргових зобов'язаннях", - пояснив пан Чурій.

За офіційним курсом НБУ, 17 березня долар коштував 26,52 грн - у порівнянні з 24,59 грн станом на 2 березня. Водночас у кількох банках та обмінниках ціна купівлі долара сьогодні перевищила 29 грн.

До якої межі впаде гривня за цих умов?

Курс буде знижуватися, але у випадку дефолту буде гірше

Великий вплив на курс має паніка, яка є наслідком поширення коронавірусу та запровадженням низки карантинних обмежень багатьма урядами.

"Курс зараз рухається не під тиском економічних змін, а під тиском очікувань, панічних та псевдопанічних настроїв. Тому курс буде знижуватися, але визначити межу неможливо", - наголошує інвестиційний банкір Сергій Фурса.

На його думку, наразі для зупинки падіння курсу гривні потрібно психологічне заспокоєння, але його не станеться, поки актуальними є тема дефолту та невизначеність щодо подальшого співробітництва з МВФ.

"За сценарію дефолту можливий будь-який курс, зараз говорити про нього недоречно, але це не 30 чи 32, за умов дефолту буде курс зовсім іншого порядку", - наголошує пан Фурса.

Курс залежатиме від дій Нацбанку

Головний редактор журналу "Гроші" Олександр Крамаренко зазначає, що вплив паніки на курс є, але більш важливою причиною падіння гривні є те, що великі корпорації виводять гроші в офшори, закуповують валюту.

"Курс наразі дуже залежить від дій Національного банку. Є сенс запроваджувати обмежувальні заходи на вивід капіталів за кордон. Той попит, який ми зараз бачимо, не пояснюється потребами оплати імпорту, який у нас впав у січні", - пояснює пан Крамаренко.

"Нацбанк бачить все, що відбувається, але нічого не робить для заспокоєння ринку не тільки спалюванням національної валюти. Те, що робиться з інтервенціями Нацбанку для укріплення гривні, правильно, але цього недостатньо", - додає він.

Олександр Крамаренко вважає минулорічне укріплення гривні штучним, і нагадує, що взимку 2018/2019 років країна вже жила з обмінним курсом 28 грн за долар.

"Тому такий курс не є проблемою. Особисто я не буду бігти до обмінного пункту і купувати, тому що я і не вірив в збереження курсу 25 грн за долар", - зазначає він.

Копирайт изображения УНІАН Image caption В обмінниках долар сьогодні можна було придбати за 29 грн

Це - хвиля негативу. Вона мине

Директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова Василь Юрчишин пов'язує падіння гривні з панікою через заходи карантину.

"Сподіваюся, що цей сплеск паніки мине, як і мине епідемія. Я б поставив середньорічний курс 26,5, а на кінець року - 27", - зазначає експерт.

"Мені здається, зараз через панічні настрої перебільшують для світової економіки кризові процеси. Це хвиля негативу", - пояснює він.

Василь Юрчишин зазначає, що у другому кварталі очікують падіння китайської економіки, але вже у третьому кварталі - її відновлення.

"Я не розглядаю катастрофічні сценарії апокаліпсису", - зазначає він.

Українська промисловість від дешевої гривні не виграє

Українська промисловість, яка з минулого року потерпала від укріплення гривні, яке призвело до здорожчання її продукції на світових ринках, від здешевлення гривні не виграє.

Таку думку поділяють і Сергій Фурса, і Олександр Крамаренко.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Українська промисловість навряд чи отримає користь від здешевлення гривні - попит на сировинну продукцію та напівфабрикати падає

"Промисловість навряд чи суттєво збільшить виробництво під час падіння глобального попиту через світову фінансову кризу і очікування падіння цін на сировинні товари", - зазначає Сергій Фурса.

"Не очікую покращення ситуації для промисловості. Зараз уряду треба робити все, щоб українські товари купували всередині країни і обережно користуватися обмежувальними заходами через карантин, щоб виробництво не зупинилося", - каже Олександр Крамаренко.

"Наведу за приклад Ізраїль - там малі підприємства з 10 робітниками будуть працювати, якщо відстань між робітниками понад два метри", - пояснює він.

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