В Україні від коронавірусу померла 33-річна жінка
В Україні станом 17 березня усього офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. Про це повідомив Центр громадського здоров'я.
"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2)", - йдеться у повідомленні центру у Facebook.
Один летальний випадок у Чернівецькій області - померла 33-річна жінка, інший у Радомишлі Житомирської області - 71-річна жінка.
У вівторок, 17 березня, корнавірус підтверджено у 44-річного чоловіка, що був закордоном, у Київській області, а також в осіб віком 31, 10, 18 років, двох дітей віком один рік і 10 місяців та шість місяців у Чернівецькій області. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.
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За повідомленням Центру громадського здоров'я, більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його, як звичайний ГРВІ, для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків.
Щоб захистити себе:
- Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція — 1,5 метра.
- Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.
- Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця.
- У разі появи перших симптомів ГРВІ зверніться до свого сімейного лікаря.
Центр громадського здоров'я радить українцям мити руки або обробляти їх антисептиком і нагадує, що медична маска не захищає від зараження вірусами. носити її повинні лише люди із симптомами хвороби.
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