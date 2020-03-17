В Україні від коронавірусу померла 33-річна жінка

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В Україні станом 17 березня усього офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання Covid-19, два з них летальні. Про це повідомив Центр громадського здоров'я.

"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2)", - йдеться у повідомленні центру у Facebook.

Один летальний випадок у Чернівецькій області - померла 33-річна жінка, інший у Радомишлі Житомирської області - 71-річна жінка.

У вівторок, 17 березня, корнавірус підтверджено у 44-річного чоловіка, що був закордоном, у Київській області, а також в осіб віком 31, 10, 18 років, двох дітей віком один рік і 10 місяців та шість місяців у Чернівецькій області. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

За повідомленням Центру громадського здоров'я, більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його, як звичайний ГРВІ, для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція — 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.

Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ зверніться до свого сімейного лікаря.

Центр громадського здоров'я радить українцям мити руки або обробляти їх антисептиком і нагадує, що медична маска не захищає від зараження вірусами. носити її повинні лише люди із симптомами хвороби.

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