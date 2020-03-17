Зупинена залізниця і метро: Україна на карантині. Випуск новин

  • 17 березня 2020

У випуску 17 березня:

  • Україна на карантині: як це виглядає і як вплине на економіку?
  • Тест на коронавірус: де можна зробити і скільки він коштує?
  • Європа закриває кордони через коронавірус: як виглядає Рим без туристів.

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