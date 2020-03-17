Зупинена залізниця і метро: Україна на карантині. Випуск новин
- 17 березня 2020
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У випуску 17 березня:
- Україна на карантині: як це виглядає і як вплине на економіку?
- Тест на коронавірус: де можна зробити і скільки він коштує?
- Європа закриває кордони через коронавірус: як виглядає Рим без туристів.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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