Хроніки коронавірусу: у Лас-Вегасі зачинили казино, а в Китаї лише один новий хворий

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"Американський ігровий майданчик", який ще називають Лас-Вегас, зазвичай працює цілодобово. Востаннє казино довелося зачинити свої двері в день похорону Джона Ф. Кеннеді 1963 року.

Влада Невади вирішила зупинити азартні ігри на місяць, і це сильно вдарить по Лас-Вегасу. Усе місто залежить від Лас-Вегас-Стріп з його туризмом та економікою, орієнтованою на гостинність.

Закриття набирає чинності в середу опівдні.

Американців просять наступні кілька тижнів дотримуватися суворих обмежувальних заходів. Літніх людей просять залишатися вдома, а інших - не збиратися в групи понад 10, не ходити до ресторанів та барів.

Вірус вже в усіх штатах

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Коронавірус вже потрапив у всі 50 штатів США: у вівторок Західна Вірджинія повідомила про перший випадок зараження на своїй території.

"Ми знали, що це відбудеться", - заявив губернатор штату Джим Джастіс, оголосивши про першого зараженого Covid-19 пацієнта.

Зараз у США зареєстровано 108 смертей від коронавірусу та понад 6 300 підтверджених випадків зараження.

У всьому світі - близько 200 000 випадків зараження, і майже 8 000 людей померли.

В Китаї - лише один новий місцевий випадок

Як і попереднього дня, в Китаї зафіксували єдиний випадок внутрішнього зараження коронавірусною інфекцією.

Однак крім одного місцевого випадку, є ще 12 завезених, свідчать дані за вівторок.

Саме з Китаю почався спалах коронавірусу. Зараз статистика по країні така:

81 000 інфікованих

майже 70 000 одужали до цього часу

3 241 померли

У Гонконгу після карантину померла собака

17-річна собака з Гонконгу, яка, за результатами тестів на коронавірус, показала "слабопозитивний" результат, але згодом була визнана здоровою, померла через два дні після виходу з карантину.

Собака належала жінці з Гонконгу, хворій на Covid-19. Собаку відпустили додому, коли тестування показало негативний результат, але незабаром тварина померла.

Ситуація одразу набула розголосу в пресі як перша відома передача вірусу від людини до тварини.

Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, що доказів того, що домашні тварини можуть заражатися коронавірусом, немає. Собака, ймовірно, мала вірус у своєму тілі, але навряд чи померла через нього, кажуть фахівці.

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