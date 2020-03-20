Хроніки коронавірусу: ще 5 нових випадків, карантин в Україні можуть продовжити

Копирайт изображения УНІАН

У Чернівцях у четвер пізно ввечері зафіксували п'ять нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило МОЗ України.

Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний, ідеться в повідомленні.

Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, троє з них - летальні.

Продовження карантину

Копирайт изображения УНІАН

Міністерство охорони здоров'я розглядає варіанти продовження карантину, якщо збережуться темпи поширення вірусу в сусідніх країнах.

Про це повідомив заступник міністра та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

"Готуємося до продовження карантину, це не секрет. Якщо збережуться такі темпи поширення в сусідніх країнах, карантин буде продовжено", - сказав він.

Він також зазначив, що в Україні почалося внутрішнє поширення хвороби.

Ще один круїзний лайнер з вірусом

Копирайт изображения Getty Images

Троє людей на борту круїзного судна, що причалив у гавані австралійського Сіднея у четвер, показали позитивний тест на коронавірус.

Корабель Ruby Princess відвідав Нову Зеландію перед тим, як повернувся до Сіднея. На його борту було 3 800 людей, у тому числі близько 1 000 членів екіпажу.

Зараз влада намагається зв'язатися з понад 2 700 пасажирами, які висадилися у Сіднеї.

"Ми дуже стурбовані, що ці люди завершили круїз, не знаючи, що [Covid-19] насправді був на їхньому кораблі", - заявив міністр охорони здоров'я штату Новий Південний Уельс Бред Хаззард.

Ілон Маск не сидить без діла

Копирайт изображения Getty Images

Заводи електромобілів "Тесла" у США закрилися через коронавірус, але засновник компанії Ілон Маск не сидить склавши руки.

Він пообіцяв переобладнати частину обладнання під виробництво апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), якщо в Америці виникне їх нестача.

На це мер Нью-Йорка відповів у "Твіттері", що в країні вже є гостра нестача - і Маск пообіцяв допомогти.

Але попри широкі жести, Маск скептично ставиться до жорсткого карантину. Він погодився з думкою про те, що реакція на коронавірус не пропорційна загрозі.

"Припускаю, що паніка принесе більше шкоди, ніж вірус, якщо це вже не відбулося", - написав Маск.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!